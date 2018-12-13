Футбол
«Краснодар» пропустил 3 гола от «Севильи». Могло быть и хуже
«Краснодар» пропустил 3 гола от «Севильи». Могло быть и хужеМатч ТВ16:08
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
|5′
Виссам Бен-Йеддер
|10′
|14′
Юрий Газинский
|40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
|40′
|48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
|49′
|51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
|61′
Иван Игнатьев
Кристиан Куэва
Эвер Банега
|65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
|69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
|72′
|77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
|77′
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
1
Вацлик
25
Меркадо
6
Каррису
3
Гомес
21
Промес
7
Меса
5
Амаду
22
Васкес
18
Эскудеро
16
Навас
14
Муриэль
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
89
Стоцкий
49
Шишкин
20
Куэва
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодару» оставалось пропустить два мяча, чтобы поставить под угрозу свое еврокубковое будущее, но хорошо, что «Севилье» не требовалось забивать именно пять — иначе, подозреваю, по такой-то игре она бы справилась с этой задачей, а не успокоилась после третьего гола.
Матч ТВ16:08
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«Нам некуда беречь силы», - тренер «Краснодара» Мусаев перед игрой с «Севильей»
Блокнот Краснодарвчера в 23:36
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