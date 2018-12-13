Футбол

«Краснодар» пропустил 3 гола от «Севильи». Могло быть и хуже
Матч ТВ
16:08

Севилья — Краснодар
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Виссам Бен-Йеддер
5′
Виссам Бен-Йеддер
10′
14′
Юрий Газинский
40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
40′
48′
Кристиан Рамирес
Эвер Банега
49′
51′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
61′
Иван Игнатьев
Кристиан Куэва
Эвер Банега
65′
Эвер Банега
Ибраим Амаду
69′
Виссам Бен-Йеддер
Хесус Навас
72′
77′
Вандерсон Соуза
Роман Шишкин
Андре Силва
Луис Муриэль
77′
«Краснодару» оставалось пропустить два мяча, чтобы поставить под угрозу свое еврокубковое будущее, но хорошо, что «Севилье» не требовалось забивать именно пять — иначе, подозреваю, по такой-то игре она бы справилась с этой задачей, а не успокоилась после третьего гола.
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