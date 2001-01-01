«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛКоммерсантъ 15:59

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голы забили Иван Игнатьев (25), Маурисио Перейра (90+1) — Артем Дзюба (19, 90+5), Ярослав Ракицкий (69).

Происшествия Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.

Происшествия Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Петербурге членов «Весны» задержали за акцию против военного призыва Молодые люди устроили у военкомата на Воскресенской набережной акцию против военного призыва.

Армия и оружие В Черное море вошел британский разведывательный корабль Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.

Шоу-бизнес Муж Алсу пришел на «Голос. Дети» после публикаций о семейном разладе Ранее в прессе писали о том, что родители Микеллы - Ян Абрамов и Алсу - переживают не самый простой период в их семейной жизни.

Общество Дольщики ЖК «Галактика» бывшего вице-губернатора Пасяды отвергли ЖСК и Москвина У сцены сидел вице-губернатор нынешний — Михаил Москвин тоже курирует строительный блок и решил не пропускать собрание кредиторов.

Политика Мэй заявила, что Британия будет отстаивать право каждого на свободное вероисповедание Мэй отметила, что многие христиане подвергаются гонениям по всему миру и сталкиваются с "серьезной опасностью" только потому, что следуют своей вере.

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Экономика РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.

Армия и оружие Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Происшествия В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Политика Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Космос Французские ученые придумали «космический гараж» для старых спутников Французские ученые придумали «космический гараж» для старых спутников, чтобы остановить распространение мусора на орбите.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.