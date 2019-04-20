«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛКоммерсантъ 15:59

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голы забили Иван Игнатьев (25), Маурисио Перейра (90+1) — Артем Дзюба (19, 90+5), Ярослав Ракицкий (69).

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