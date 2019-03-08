Футбол

«Краснодар» проиграл «Валенсии» в матче Лиги ЕвропыИзвестия вчера в 17:47

Валенсия — Краснодар
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
12′
20′
Шарль Каборе
Родриго Морено
24′
45′
Виктор Классон
Даниэль Парехо
55′
55′
Дмитрий Стоцкий
Ари
63′
Виктор Классон
Родриго Морено
Санти Мина
63′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
70′
72′
Александр Мартынович
Кевин Гамейро
Рубен Собрино
79′
80′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
81′
Кристоффер Ольссон
Франсис Коклен
81′
89′
Юрий Газинский
Артем Голубев
«Краснодар» на выезде уступил испанской «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей нападающий Родриго оформил дубль.
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