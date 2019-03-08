Футбол
«Краснодар» проиграл «Валенсии» в матче Лиги ЕвропыИзвестия вчера в 17:47
Родриго Морено
|12′
|20′
Шарль Каборе
Родриго Морено
|24′
|45′
Виктор Классон
Даниэль Парехо
|55′
|55′
Дмитрий Стоцкий
Ари
|63′
Виктор Классон
Родриго Морено
Санти Мина
|63′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
|70′
|72′
Александр Мартынович
Кевин Гамейро
Рубен Собрино
|79′
|80′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|81′
Кристоффер Ольссон
Франсис Коклен
|81′
|89′
Юрий Газинский
Артем Голубев
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
21
Пиччини
5
Паулиста
12
Диакаби
15
Тони Лато
8
Солер
17
Коклен
10
Парехо
11
Черышев
22
Мина
23
Собрино
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
50
Голубев
77
Каборе
14
Ольссон
93
Сулейманов
16
Классон
9
Ари
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» на выезде уступил испанской «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей нападающий Родриго оформил дубль.
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