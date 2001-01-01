Футбол
«Краснодар» проиграл «Валенсии» – 1:2Sports.ru вчера в 07:45
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» одолела дома «Краснодар» (2:1). Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Политика
Правительство Финляндии подало в отставку
Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Движение поездов на желтой ветке остановили из-за ЧП с пассажиром
Движение поездов на Калининской линии московского метро от станции Новокосино до станции Шоссе Энтузиастов временно остановлено из-за инцидента с пассажиром, сообщает дептранс столицы в сети микроблогов Twitter.
Обновлено в 04:53
Политика
Пушков прокомментировал слова Климкина о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал полуостров "худшей версией России".
Обновлено в 02:09
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Путешествия
Пушкин: российским туристам разрешат брать в космос домашних животных
Гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин рассказал, что космическим туристам из России разрешат брать с собой домашних животных, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:14
Космос
Рогозин ответил на хвалебный отзыв Маска о российских ракетах
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова главы SpaceX Илона Маска, который похвалил ракетостроение и космическую технику в России.
Обновлено в 04:56
Хоккей
Александр Радулов впервые в карьере оформил хет-трик в НХЛ
Радулов отличился на 16-й, 28-й и 57-й минутах матча, оформив первый за шесть сезонов в НХЛ хет-трик.
Обновлено в 02:02
Единоборства
Уайт: боя Макгрегора и Серроне не будет, Конор хочет драться с Хабибом
Макгрегор же, словно примадонна, хочет получать только главные бои на турнире.
Обновлено в 04:45
Общество
Французские инвесторы откроют в Крыму швейную фабрику
Французские инвесторы намерены открыть в Крыму швейную фабрику, сообщает министерство экономического развития республики.
Обновлено в 05:02
Политика
Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта
Обновлено в 02:50
Происшествия
На омбудсмена Украины завели три уголовных дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило три уголовных дела против уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Обновлено в 03:55
Общество
Россияне стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев
Самой многочисленной группой, которой выдали паспорта стран — членов ЕС, стали марокканцы — почти 68 тыс. человек, 83% из них получили гражданство Италии, Испании и Франции.
Обновлено в 01:59
Политика
Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Виторган и Собчак заявили о расставании
Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган решили официально сообщить о своем расставании.
Обновлено вчера в 23:46
Авто
Составлен топ-10 самых ликвидных кроссоверов на российском авторынке
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» совместно с экспертами проекта «Правильная цена» составили топ-10 самых ликвидных кроссоверов в России.
Обновлено в 02:18
Политика
Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова
Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Россия и Турция начали патрулирование в Идлибе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале патрулирования турецкой и российской стороны в сирийской провинции Идлиб, передает Anadolu.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Потенциальные пары второго раунда плей-офф КХЛ
Сегодня, 8 марта, в Континентальной хоккейной лиге могут определиться все пары второго раунда Кубка Гагарина.
Обновлено в 02:30
Общество
Facebook удалил 30 страниц и аккаунтов за ложную информацию о Румынии
Из социальной сети было удалено более 30 страниц и аккаунтов, которые постили ложную информацию о Румынии, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Футбол
Головин считает, что Чалов и Зобнин способны заиграть в Европе
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что российские футболисты Фёдор Чалов и Роман Зобнин могут заиграть в европейских клубах.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Названы пять основных симптомов рака поджелудочной железы
На днях американский тележурналист, ведущий телешоу Jeopardy 78-летний Алекс Требек сообщил, что ему диагностировали рак поджелудочной железы четвертой степени.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Марин Ле Пен оценила последствия для ЕС санкций против России
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радио RTL отметила, что антироссийские санкции привели «к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС».
Обновлено в 01:07
Политика
Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии
Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено вчера в 20:32
Музыка
Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, избранный для участия в "Евровидении-2019", представит песню для конкурса в субботу, 9 марта.
Обновлено в 03:27
Кино
Из «Симпсонов» удалили отрывок с голосом Майкла Джексона
Создатели мультсериала "Симпсоны" вырезали из одного из эпизодов фрагмент, в котором использован голос американского певца Майкла Джексона.
Обновлено в 02:01