Футбол
Краснодар — Порту 0:1REGNUM вчера в 04:38
Руслан Камболов
|28′
|39′
Данилу Перейра
|49′
Ромариу Баро
|56′
Ромариу Баро
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
|62′
|63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|72′
|74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
|85′
Хесус Корона
Отавио
|89′
Сержиу Оливейра
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
3
Фьоулюсон
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
25
Отавио
27
Оливейра
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
«Порту» в прошло сезоне выиграл серебряные медали чемпионата Португалии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Порту» сыграет первый матч с «Краснодаром» без главного тренера Сержиу Консейсау, который был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
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«Краснодар» уступил «Порту» в матче квалификации Лиги чемпионов, пропустив на 89-й минуте
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