Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

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