Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионовТАСС 14:55

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Romário Baró
56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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