Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионовВести.Ru 15:00

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Romário Baró
56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Краснодар» рубился с «Порту» 89 минут, но пустил штрафной в концовке. Теперь мало шансов на ЛЧ

Sport24.ru15:05

«Краснодар» - «Порту» - 0:1: классный удар Оливейры, решивший судьба матча. ВИДЕО

Sport.ru15:30

«Порту» вырвал победу в матче против «Краснодара»

Metaratings14:53

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче ЛЧ в истории

Матч ТВ14:52

Клубы РПЛ проиграли все 3 еврокубковых матча в этом сезоне, не забив ни гола

Sports.ru15:25

«Краснодар» – «Порту» – 0:1, 7 августа 2019 года, обзор игры Лиги чемпионов

Чемпионат15:10

«Эта страна мне очень нравится». Зе Луиш - о России и матче с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс15:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:36, Вашингтон
Политика

Зеленский понадеялся на помощь Турции в защите от России

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на сотрудничество с Турцией, чтобы изменить ситуацию в регионе Черного моря.
Обновлено в 14:58
Происшествия

При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец

Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке

Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38
Наука

Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице

Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлению бессонницы.
Обновлено в 13:53
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве

Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе

Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что армия Украины готовится к активным боевым действиям против Донбасса.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Борис Корчевников попал в аварию

Обновлено в 13:53
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика

Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Южных Курилах

Японского посла в РФ Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ где ему выразили протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Трамп назвал Федрезерв проблемой США

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система — это проблема государства.
Обновлено в 10:37
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Политика

Южная Осетия хочет приравнять вторжение Грузии в 2008 году к геноциду

Военную операцию Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года планируется признать геноцидом.
Обновлено в 05:32
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Спорт

Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм

После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол

Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки

Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Глюкоза прояснила свой отказ носить обручальное кольцо

В беседе с Super артистка заверила, что ее отказ носить обручальное кольцо не несет в себе никакой смысловой нагрузки и уж точно не является доказательством ее развода.
Обновлено в 09:04
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Невинномысске женщина подожгла полицейского

Мать ребенка не хотела разговаривать с инспектором, облила ее горючей жидкостью и подожгла.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Обновлено в 08:20
Происшествия

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Музыка

Центр Макса Фадеева запрещает выступать певице Наргиз

Обновлено в 13:57
Происшествия

Один боевик уничтожен в ходе КТО в Ингушетии

Обновлено в 01:45
Здоровье

Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака

Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное