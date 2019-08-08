Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионовВести.Ru 15:00
Руслан Камболов
|28′
|39′
Данилу Перейра
|49′
Romário Baró
|56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
|62′
|63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|72′
|74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
|85′
Хесус Корона
Отавио
|89′
Сержиу Оливейра
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
3
Фьоулюсон
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
25
Отавио
27
Оливейра
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:37, Вашингтон
Спорт
Объяснен расистский жест изобразившего азиатов тренера сборной России
Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато изобразил радость победы команды в виде расистского жеста, растянув указательными пальцами веки.
Обновлено в 22:25
Авто
Грузовик, побеждавший в трак-триале, восстановил МАЗ
Знаменитая машина, которая в составе команды «МАЗ-Яровит» выступала очень успешно в соревнованиях по трак-триалу, восстановлен.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Политика
В бундестаге призвали благодарить русских
В бундестаге заявили, что немцы должны благодарить русских, которые предотвратили множественные убийства.
Обновлено в 21:50
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Хоккей
Стали известны составы на матч КПРК «Барыс» — «Ак Барс»
Обновлено в 08:57
Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем
Обновлено в 18:00
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено в 20:24
Гаджеты
На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено в 22:19
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Экономика
«Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года
Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено в 21:04
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта
В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
Обновлено в 08:29
Политика
Венесуэла отказалась от переговоров с оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:24
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено в 12:51
Баскетбол
Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего альбома: «Мой самый лучший»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего рэп-альбома.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из миномётов село Логвиново в ЛНР
Обновлено в 16:39
Технологии
Всего 27% опрошенных россиян использует технологии «умного дома»
Наиболее известными разработчиками систем «умного дома» являются Xiaomi (74%), Google (39%) и Amazon (25%).
Обновлено в 20:56
Армия и оружие
В Сирии откроют комплекс для кораблей ВМФ России
Обновлено в 20:58
Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:11