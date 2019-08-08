Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионовВести.Ru 15:00

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Romário Baró
56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
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