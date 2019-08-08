Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионовВести.Ru вчера в 15:00
Руслан Камболов
|28′
|39′
Данилу Перейра
|49′
Romário Baró
|56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
|62′
|63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|72′
|74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
|85′
Хесус Корона
Отавио
|89′
Сержиу Оливейра
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
3
Фьоулюсон
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
25
Отавио
27
Оливейра
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Башакшехир» косплеит «Спартак», «Базель» стыдит букмекеров. Итоги дня в Лиге чемпионов
Sport24.ruвчера в 18:01
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:05, Ашберн
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Позиция президента Турции Тайипа Эрдогана, заявившего о непризнании воссоединения Крыма с Россией, разочаровывает и говорит о "заигрывании" с Украиной, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
Обновлено вчера в 19:32
Здоровье
Как людям старше 50 следить за своим зрением
Обновлено вчера в 12:05
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из миномётов село Логвиново в ЛНР
Обновлено вчера в 16:39
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Сторонники Атамбаева взяли несколько спецназовцев в заложники
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено вчера в 11:50
Гаджеты
На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Путина проинформировали о событиях в Киргизии
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Происшествия
На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов
Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 09:42
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения
На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Карина Разумовская впервые стала мамой
Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
На Мадагаскаре британка выпала из самолета
Жительница Великобритании Алана Катленд выпала из легкомоторного самолета над островом Мадагаскар. Об этом 7 августа сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 22:23
Кино
Nickelodeon перезапустит мультсериал про кота Гарфилда
Телеканал Nickelodeon заявил, что снимет новый анимационный сериал про знаменитого кота Гарфилда.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
«Делимобиль» подвезет инвесторов
Каршеринговый сервис нанял банк для поиска миноритарного партнера По данным "Ъ", сервис "Делимобиль" намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой
Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Происшествия
Житель Иркутской области перевёл 4 тысячи долларов США псевдо-юристу
Мужчина хотел получить несуществующее наследство В Иркутской области 54-летний житель Братска заявил в полицию о том, что неизвестные обманули его и украли около 4 тысяч долларов США.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено вчера в 06:18