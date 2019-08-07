«Порту» в прошло сезоне выиграл серебряные медали чемпионата Португалии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Порту» сыграет первый матч с «Краснодаром» без главного тренера Сержиу Консейсау, который был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Шоу-бизнес Карина Разумовская впервые стала мамой Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.

Энергетика После падения цены на нефть начали снова расти Из-за обостренных торговых конфликтов между Китаем и Соединенными Штатами произошло падение цен на нефть Вrепт.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник» Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».

Наука Употребление кофе не сказалось на крепости сна Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.

Происшествия В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.

Наука Геологическая служба США предсказала крупное извержение вулкана Геологическая служа США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Live Science.

Общество Омской учительнице грозит штраф после показа детям фильма ужасов Административное дело завели на учительницу одной из частных школ в Омске, которая показала детям фильм ужасов "Кукла" с возрастным цензом 16+, на что пожаловались некоторые родители, сообщает в четверг прокуратура Омской области.

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Политика Эрдоган публично высмеял «показуху» Зеленского – кадры Вероятно, президент Турции рекомендовал визитеру отказаться от популизма и "показухи", сконцентрировав внимание на государственных делах.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.

Общество ВС не разрешил штрафовать банки за жесткую работу с просрочкой Юристы считают, что решение несет большие риски, пишет «Коммерсант»: по их мнению, ВС фактически разрешил банкам действовать в стиле «черных коллекторов», для борьбы с которыми и принимался 230-ФЗ.

Политика Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Наука Ученые назвали главного борца с глобальным потеплением Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением – большая часть из них оказывается быстро захороненной в глубинах или на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу.

Экономика В Росстате сообщили о росте цен на хлеб За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.

Политика Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева Сотрудники полиции и спецподразделений Киргизии прибыли в село Кой-Таш для задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Политика Зеленский намерен легализовать на Украине казино Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.