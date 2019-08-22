Футбол

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионовГазета.Ru 03:07

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов обернулся для "Краснодара" провалом. "Быки" проиграли в Греции "Олимпиакосу" со счетом 0:4, почти полностью лишившись шансов на дебют в групповом этапе самого престижного турнира Старого Света.
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