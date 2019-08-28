Футбол

Коммерсантъ КраснодарКоммерсантъ Краснодар«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» на своем поле 2:1

Краснодар — Олимпиакос
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
10′
11′
Юссеф Эль-Араби
Дмитрий Стоцкий
25′
Магомед Сулейманов
Юнес Намли
32′
48′
Юссеф Эль-Араби
Сергей Петров
Дмитрий Скопинцев
56′
65′
Рубен Семеду
Папе Абу Сиссе
Даниил Уткин
Иван Игнатьев
67′
Юнес Намли
70′
73′
Юссеф Эль-Араби
Хиляль Судани Эль-Араби
Кристоффер Ольссон
75′
Урош Спаич
76′
83′
Даниэл Поденсе
Мохамед Камара
Встреча футбольных клубов «Краснодар» и «Олипиакос», прошедшая 27 августа на домашнем стадионе «быков», завершилась со счетом 2:1 в пользу греческой команды. Это был ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2019/20.
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