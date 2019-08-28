Футбол
Коммерсантъ Краснодар«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» на своем поле 2:1
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
|10′
|11′
Юссеф Эль-Араби
Дмитрий Стоцкий
|25′
Магомед Сулейманов
Юнес Намли
|32′
|48′
Юссеф Эль-Араби
Сергей Петров
Дмитрий Скопинцев
|56′
|65′
Рубен Семеду
Папе Абу Сиссе
Даниил Уткин
Иван Игнатьев
|67′
Юнес Намли
|70′
|73′
Юссеф Эль-Араби
Хиляль Судани Эль-Араби
Кристоффер Ольссон
|75′
Урош Спаич
|76′
|83′
Даниэл Поденсе
Мохамед Камара
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
11
Скопинцев
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
52
Вильена
17
Игнатьев
21
Намли
33
Берг
10
Вандерсон
1
Са
14
Элабделлауи
66
Сиссе
20
Мерья
21
Цимикас
19
Масурас
5
Бухалакис
28
Вальбуэна
8
дос Сантос
4
Камара
2
Судани
Олимпиакос
Расстановка 4‑5‑1
Встреча футбольных клубов «Краснодар» и «Олипиакос», прошедшая 27 августа на домашнем стадионе «быков», завершилась со счетом 2:1 в пользу греческой команды. Это был ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2019/20.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
RT на русском 03:46
Транспорт
С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах
Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.
РБК 10:18
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика
Зеленский высказался за присоединение США к «нормандскому формату»
Во время встречи Зеленский выступил с официальным обращением, в котором высказал пожелание о присоединении США к переговорам в «нормандском формате».
Военное дело 09:20
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Политика
Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским
Известия 07:32
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Владимир Путин провел рабочую встречу с Романом Старовойтом
Обсуждались вопросы социально-экономического развития Курской области, ход реализации нацпроектов.
ТРК Сейм (Курск) 07:47
Здоровье
Минздрав взял на контроль ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле
"Локальным" случаем с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле занимаются не только местные руководители, но и Минздрав России.
Российская газета 08:37
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Армия и оружие
ВВС Сирии нанесли удар близ турецкого поста в Идлибе
Комсомольская правда 06:46
Происшествия
В Геленджике казаки избили мужчину на Дне города
В комментарии к ролику говорится, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города в воскресенье.
BFM.ru 25 августа в 12:17
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Премьер Литвы рассказал, что болен раком
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил журналистам, что медики обнаружили у него лимфому - гематологический рак лимфатической системы первой стадии.
Свободная Пресса 09:42
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
В Крыму прокомментировали условие США о возвращении России в G8
В Крыму прокомментировали призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявившего, что Россия должна покинуть Крым, чтобы вернуться в «Большую восьмерку».
Капитал страны 04:16
Общество
Навальный нашел у Беглова квартиру в Москве за 150 млн рублей
Среди имущества врио губернатора Петербурга Александра Беглова оппозиционер обнаружил элитную квартиру в центре Москвы за 150 млн рублей, которую тот купил в 2013 году.
МР7.ру 09:52
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Общество
В Якутии восстановлено электроснабжение потребителей
Уточняется, что без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек) и предприятия местной промышленности.
REGNUM 10:14
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51