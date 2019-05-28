Футбол
«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистамиСоветский спорт 09:10
Новый контракты с Краснодаром подписали защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Ари. О сроках новых соглашений не соглашается. Мартынович играет за Краснодар с 2010 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Авто
В честь 100-летнего юбилея Bentley представит новый концепт-кар
Обновлено в 04:32
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество
Россияне стали больше экономить
Исследовательский холдинг "Ромир" пришел к заключению, что количество россиян, которые стали больше экономить на расходах по всем статьям, увеличилось, сообщает РИА URA.RU.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Суд ХМАО вынес приговор убийце, расчленившему лидера казачьего штаба
Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор Рудобу Мухторову, убившему и расчленившему лидера штаба казачьей станицы Ермаковской, ветерана чеченской войны Александра Лаврова.
Обновлено в 14:43
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Футбол
Неймар остался без капитанской повязки в сборной Бразилии
Прежний капитан бразильцев Неймар лишен почетной обязанности решением главного тренера сборной Тите.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США
Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 17:46
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено в 06:42
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Приморье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП туристов из КНР
Ранее в МВД заявили, что в результате опрокидывания автобуса в Приморском крае погибли два человека и 19 пострадали.
Обновлено в 20:17
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Футбол
Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана»
Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье
В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Происшествия
Суд Швеции отказал адвокату Ассанжа в переносе даты слушаний об аресте
Окружной суд Упсалы принял решение не переносить сроки слушаний о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 12:38
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Общество
В России может появиться субсидия для многодетных отцов
В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Гаджеты
Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro
Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.
Обновлено в 16:16
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 14:29
Экономика
США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира
Соединенные Штаты уступили звание самой конкурентоспособной экономики мира Сингапуру, согласно рейтингу швейцарской бизнес-школы IMD.
Обновлено в 15:00
Общество
Редкий белый львенок родился в зоопарке Венгрии
В зоопарке Сегеда, который находится в Венгрии, впервые показали редкого белого львенка.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7
Обновлено в 02:28
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Теннис
Дарья Касаткина прошла во второй круг «Ролан Гаррос»
Уроженка Тольятти Дарья Касаткина победила итальянку Жасмин Паолини в первом круге "Ролан Гаррос".
Обновлено в 07:09