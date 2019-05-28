Футбол

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистамиСоветский спорт 09:10

Новый контракты с Краснодаром подписали защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Ари. О сроках новых соглашений не соглашается. Мартынович играет за Краснодар с 2010 года.
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Мартынович, Ари, Рамирес и Газинский продлили контракты с «Краснодаром»

РИА Новости09:15

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

Спорт-Экспресс08:54

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками

Матч ТВ09:04

Мартынович, Газинский, Рамирес и Ари продлили контракты с «Краснодаром»

Чемпионат09:02

«Краснодар» продлил контракты с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

Sport24.ru09:02

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами

Советский спорт09:10

Ари продлил контракт с «Краснодаром»

Sport.ru10:14
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