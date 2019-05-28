Футбол
«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистамиСоветский спорт 09:10
Новый контракты с Краснодаром подписали защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Ари. О сроках новых соглашений не соглашается. Мартынович играет за Краснодар с 2010 года.
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