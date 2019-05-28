Футбол

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистамиСоветский спорт 09:10

Новый контракты с Краснодаром подписали защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Ари. О сроках новых соглашений не соглашается. Мартынович играет за Краснодар с 2010 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мартынович, Ари, Рамирес и Газинский продлили контракты с «Краснодаром»

РИА Новости09:15

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами

Советский спорт09:10

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

Спорт-Экспресс08:54

Мартынович, Газинский, Рамирес и Ари продлили контракты с «Краснодаром»

Чемпионат09:02

«Краснодар» продлил контракты с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

Sport24.ru09:02

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками

Матч ТВ09:04

ФК «Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками

Кубань 2409:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика

России предложили принять участие в расселении кенийских трущоб

Денежные средства, которые будут направлены на эту программу, очень серьезные.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Политика

Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден

Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Общество

Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы

Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Политика

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Обновлено в 09:37
Политика

Новый президент Литвы рассказал, какими видит отношения с РФ

В ходе предвыборной гонки Науседа выступал против «жёсткой риторики» в отношениях с Россией и заявил о необходимости «прагматичного подхода» в диалоге с Москвой, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:58
Религия

Русская православная церковь собирается восстановить храм в Форт-Россе

Обновлено в 09:25
Общество

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Экономика

«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора

В конце мая 2018 года акционеры «Связного» и «Евросети» — группа SLV Олега Малиса и «МегаФон» соответственно — закрыли сделку по слиянию розничных сетей.
Обновлено в 07:11
Общество

Калининградский губернатор пояснил слова об очередях в детсады

Обновлено в 06:48
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Общество

Американский альпинист умер после покорения Эвереста

Американский альпинист умер на слоне Эвереста; количество погибших во время восхождения на вершину с начала мая достигло 11, сообщают СМИ со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Саратовской области подросток с топором напал на школьницу

Обновлено в 04:36
Общество

В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Хоккей

Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею

Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Политика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Обновлено в 08:01
Политика

Китай прекратил закупки иранской нефти

Американские власти решили не продлевать исключения на покупку иранской нефти для определенных стран, после чего закупки сырья у Тегерана прекратили также Индия, Турция, Япония и Южная Корея.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Экономика

«Пятерочка» не сможет открывать новые магазины в Петербурге

Следовательно, торговая сеть не может больше арендовать или приобретать площади для открытия новых магазинов.
Обновлено в 09:21
Энергетика

Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля

Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака

Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Авто

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Ульяновской области разбился самодельный легкомоторный самолет

Обновлено в 09:26
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Авто

Электрокар Honda лишится боковых зеркал

В европейском офисе марки анонсировали выход нового электрокара, который получит название Honda e.
Обновлено в 05:43
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Мартынович
Белорусский футболист
Белорусский футболист, защитник клуба «Краснодар», капитан сборной Белоруссии. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кристиан Рамирес
Эквадорский футболист
Эквадорский футболист, защитник клуба «Краснодар» и сборной Эквадора.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное