Футбол
«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистамиСоветский спорт 09:10
Новый контракты с Краснодаром подписали защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Ари. О сроках новых соглашений не соглашается. Мартынович играет за Краснодар с 2010 года.
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Политика
России предложили принять участие в расселении кенийских трущоб
Денежные средства, которые будут направлены на эту программу, очень серьезные.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден
Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Общество
Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы
Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Политика
Новый президент Литвы рассказал, какими видит отношения с РФ
В ходе предвыборной гонки Науседа выступал против «жёсткой риторики» в отношениях с Россией и заявил о необходимости «прагматичного подхода» в диалоге с Москвой, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Экономика
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора
В конце мая 2018 года акционеры «Связного» и «Евросети» — группа SLV Олега Малиса и «МегаФон» соответственно — закрыли сделку по слиянию розничных сетей.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Общество
Американский альпинист умер после покорения Эвереста
Американский альпинист умер на слоне Эвереста; количество погибших во время восхождения на вершину с начала мая достигло 11, сообщают СМИ со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Общество
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Политика
Китай прекратил закупки иранской нефти
Американские власти решили не продлевать исключения на покупку иранской нефти для определенных стран, после чего закупки сырья у Тегерана прекратили также Индия, Турция, Япония и Южная Корея.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Экономика
«Пятерочка» не сможет открывать новые магазины в Петербурге
Следовательно, торговая сеть не может больше арендовать или приобретать площади для открытия новых магазинов.
Обновлено в 09:21
Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Авто
Электрокар Honda лишится боковых зеркал
В европейском офисе марки анонсировали выход нового электрокара, который получит название Honda e.
Обновлено в 05:43
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01