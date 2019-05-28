Футбол

«Краснодар» продлил контракты с Газинским, Ари и еще двумя игрокамиЮга.ру вчера в 12:14

Газинский играет в «Краснодаре» с лета 2013 года (сыграл в составе «быков» 217 официальных матчей), Мартынович — с лета 2010 года (198 матчей), Рамирес — с января 2017 года (73 матча), Ари — с лета 2013 года (136 официальных матчей).
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Мартынович, Ари, Рамирес и Газинский продлили контракты с «Краснодаром»

РИА Новостивчера в 09:15

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

Спорт-Экспрессвчера в 08:54

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками

Матч ТВвчера в 09:04

Мартынович, Газинский, Рамирес и Ари продлили контракты с «Краснодаром»

Чемпионатвчера в 09:02

«Краснодар» продлил контракты с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари

Sport24.ruвчера в 09:02

«Краснодар» продлил контракты с четырьмя футболистами

Советский спортвчера в 09:10

Ари продлил контракт с «Краснодаром»

Sport.ruвчера в 10:14
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Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

Отмечается, что в стране предлагается ввести понятие "отцовского капитала", который будет выплачиваться при появлении в семье третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Обновлено вчера в 11:46
Гаджеты

Xiaomi представила новые смартфоны Redmi

Китайская компания Xiaomi представила новые смартфоны в линейке Redmi: K20 и K20 Pro.
Обновлено в 00:52
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Обновлено вчера в 21:58
Экономика

РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ

Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК.
Обновлено вчера в 07:03
Политика

В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе

Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Религия

Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе

«Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», — сказал Волков, его слова приводит «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:44
Общество

Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Общество

Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО

В начале 2020 года власти Таиланда направят заявку на включение знаменитого острого супа из креветок - том-ям кунг - в список материального культурного наследия ЮНЕСКО.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено вчера в 19:08
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Спорт

Новосибирск примет матчи чемпионата мира по волейболу-2022

Обновлено вчера в 12:30
Политика

Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено вчера в 11:22
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено вчера в 07:34
Технологии

Основатель Huawei хочет бороться с Google за студентов из Новосибирска

Жэнь Чжэнфэй заявил, что последние шесть лет новосибирских студентов, которые побеждали на Международной олимпиаде по информатике, перехватывали в Google, предлагая зарплаты в пять-шесть раз выше стандартных.
Обновлено в 00:25
Политика

Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Общество

Названы самые востребованные профессии

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Баскетбол

ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

В Астрахани при пожаре в частном доме погибли три человека

Обновлено в 00:44
Здоровье

Правила медицинского страхования изменились в России

С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице

Bloomberg сообщает, ссылаясь на собственные источники, что союз канцлера Германии Ангелы Меркель и ее преемницы на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр дал трещину.
Обновлено в 00:38
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Кино

Звезда «Игры престолов» из-за окончания сериала попала в больницу

Как сообщает издание, ссылаясь при этом на свои источники, в элитную клинику Prive-Swiss 32-летний актер попал чтобы побороть алкоголизм, стресс и переутомление.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

МВД проверило работу компании попавшего в ДТП в Приморье автобуса

В работе компании-перевозчика, автобус которой стал участником ДТП в Приморском крае, не выявлены нарушения.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Российский дипломат в Косове получил тяжелые травмы головы

Российский сотрудник миссии ООН в Косово получил при задержании серьезные ранения головы.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

Сроки получения Су-35С российскими ВКС назвали в Минобороны

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено в 00:21
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