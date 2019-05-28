Футбол
«Краснодар» продлил контракты с Газинским, Ари и еще двумя игрокамиЮга.ру вчера в 12:14
Газинский играет в «Краснодаре» с лета 2013 года (сыграл в составе «быков» 217 официальных матчей), Мартынович — с лета 2010 года (198 матчей), Рамирес — с января 2017 года (73 матча), Ари — с лета 2013 года (136 официальных матчей).
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«Краснодар» объявил о продлении контрактов с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари
Спорт-Экспрессвчера в 08:54
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