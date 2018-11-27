Футбол
Полузащитник Виктор Классон продлил контракт с «Краснодаром». Новое соглашение 26-летнего хавбека с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
Sports.ru03:00
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