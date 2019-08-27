Футбол
Вести.Ru«Краснодар» продал нападающего Ивана в Румынию
Футбольный клуб "Краснодар" оформил сделку по продаже нападающего Андрея Ивана. Румынский форвард был возвращен в "Университатю Крайову", из которой он два года назад и переходил в "Краснодар". Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:58, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу рассказал, как выполняется сочинское соглашение по Идлибу
Договоренности между Россией и Турцией касательно идлибской зоны деэскалации выполняются, но в регионе сохраняется напряженность, заявил журналистам глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
Экономика сегодня 12:03
Здоровье
Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов
Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила.
Екатеринбург-ТВ вчера в 08:27
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 11:48
Политика
Американский сенатор пожаловался на отказ России выдать ему визу
Мерфи стал вторым за сутки американским сенатором, который пожаловался на отказ России выдать ему визу.
Ведомости 12:47
Космос
Каменный дождь: экстрасолнечные планеты формируют необычные облака, проливающие дождь из камней
Экология Регионов 09:16
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Политика
ЦИК Абхазии объяснила ошибку при подведении итогов президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Тамаз Гогия подтвердил наличие ошибки, сделанной при подведении итогов первого тура выборов президента республики.
РБК 11:00
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Политика
Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета 12:41
Экономика
ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" (российскую "дочку" Samsung) на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, говорится в сообщении службы.
РИА Новости 10:35
Интернет
Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах
«Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.
Коммерсантъ 10:18
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Экономика
Росстат сообщил о росте бедности в стране
В годовом выражении уровень бедности в России вырос на 0,2 п. п.; В ведомстве пояснили, что это связано с тем, что величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,1% и составила 11185 руб. Инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%.
Росбалт 12:50
Общество
Жерар Депардье стал землевладельцем в Белоруссии
Lenta.ru 12:49
Теннис
Шарапова проиграла Уильямс в первом круге US Open
Победительница US Open 2006 года Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open.
РБК вчера в 21:10
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Футбол
Россия потратит на подготовку и проведение Евро-2020 6,3 млрд рублей
Стала известна сумма, которую потратит Россия на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года.
Sports.ru 12:12
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Политика
В новый аэропорт Саратова прилетел Владимир Путин
Сегодня в новый аэропорт Гагарин прилетел президент России Владимир Путин.
Четвертая Власть 12:51
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Политика
Трамп не нашел постельных клопов в его гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Происшествия
В Петербурге злоумышленник напал на таксиста и угнал его машину
Инцидент произошел, когда водитель KIA Cerato заехал за клиентом на улицу Ленсовета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 11:50
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Политика
Путин оценил стыковку «Союза» с МКС
Российский президент Владимир Путин выразил свое впечатление от работы членов экипажа МКС во время последней стыковки корабля "Союз МС-14".
Газета.Ru 11:41
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32