Футбол
Вести.Ru«Краснодар» продал нападающего Ивана в Румынию
Футбольный клуб "Краснодар" оформил сделку по продаже нападающего Андрея Ивана. Румынский форвард был возвращен в "Университатю Крайову", из которой он два года назад и переходил в "Краснодар". Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Армия и оружие
США перебросили в Великобританию два бомбардировщика B-2 Spirit
Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.
Pravda.Ru 09:46
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru 13:36
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Хоккей
«Салават Юлаев» в Уфе победил «Автомобилист»
News102.ru 12:34
Политика
Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Будущее России. Национальные проекты 02:13
Кино
Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.
Игромания.ру вчера в 11:20
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета 14:38
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Музыка
В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.
Культуромания 12:59
Интернет
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.
Рязанский городской сайт 09:37
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Наука
Квантовая корреляция улучшит рентгеновские изображения
Физики из Израиля и Японии под руководством Шарона Шварца (Sharon Shwartz) из Университета Бар-Илан впервые продемонстрировали построение рентгеновских изображений в квантовом режиме.
N+1 05:20
Происшествия
В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро
Служба метро Мадрида сообщила вечером о нарушении работы поездов и задержках на нескольких линиях метро, однако ближе к утру движение поездов было восстановлено почти на всех линиях, за исключением отрезка на 9-й линии.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Космос
Пять лун Юпитера получили долгожданные наименования
Goroday.ru вчера в 16:25
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Политика
Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:22
Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52