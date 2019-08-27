Футбольный клуб "Краснодар" оформил сделку по продаже нападающего Андрея Ивана. Румынский форвард был возвращен в "Университатю Крайову", из которой он два года назад и переходил в "Краснодар". Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Политика Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.

Происшествия Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.

Общество Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Космос Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.

Экономика Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.

Шоу-бизнес Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Политика Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.

Кино Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.

Общество Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.

Политика Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Музыка В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.

Интернет Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.

Наука Квантовая корреляция улучшит рентгеновские изображения Физики из Израиля и Японии под руководством Шарона Шварца (Sharon Shwartz) из Университета Бар-Илан впервые продемонстрировали построение рентгеновских изображений в квантовом режиме.

Происшествия В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро Служба метро Мадрида сообщила вечером о нарушении работы поездов и задержках на нескольких линиях метро, однако ближе к утру движение поездов было восстановлено почти на всех линиях, за исключением отрезка на 9-й линии.

Армия и оружие Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.

Политика Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА "Новости".