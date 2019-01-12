Футбол

«Краснодар» продал Ристича «Монпелье»
Чемпионат
вчера в 14:47

«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе сербского полузащитника Михайло Ристича во французский клуб «Монпелье». «Футбольный клуб «Краснодар» желает Михайло успехов в дальнейшей спортивной карьере», — говорится в сообщении «быков». Ристич стал игроком «Краснодара» летом 2017 года.
Чемпионатвчера в 14:47

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Полузащитник «Краснодара» перешел в «Монпелье»

Спорт день за днем03:20

Михайло Ристич перешел из «Краснодара» во французский «Монпелье»

РИА Новостивчера в 14:50

«Краснодар» продал Ристича «Монпелье»

Чемпионатвчера в 14:47

«Краснодар» объявил о переходе Ристича в «Монпелье»

Матч ТВвчера в 14:32

«Краснодар» продал Ристича в «Монпелье»

Спорт-Экспрессвчера в 14:13

«Краснодар» объявил о переходе Ристича в «Монпелье»

Sport24.ruвчера в 14:10

Хавбек «Краснодара» Ристич перешел в «Монпелье»

Sports.ruвчера в 14:20
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 05:10, Ашберн
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У "Спартака" – шестые "кресты" за полтора года Получил травму из-за ссылки в дубль – Год назад у вас был сбор здесь же.
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Контракт Льоренте со «шпорами» рассчитан до 30 июня этого года, поэтому боссы «Барселоны» рассчитывают приобрести игрока за небольшую сумму.
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Марселино: не боюсь увольнения из «Валенсии»

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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на трансферную активность клуба в январе.
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«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью

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Михайло Ристич
Сербский футболист
Футболист, полузащитник клуба «Краснодар», на правах аренды выступающий за пражскую «Спарту».
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