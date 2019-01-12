Футбол
«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе сербского полузащитника Михайло Ристича во французский клуб «Монпелье». «Футбольный клуб «Краснодар» желает Михайло успехов в дальнейшей спортивной карьере», — говорится в сообщении «быков». Ристич стал игроком «Краснодара» летом 2017 года.
Чемпионатвчера в 14:47
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Футбол
«Локомотив» прошел медосмотр перед сборами
Футболисты московского «Локомотива» прошли плановый медосмотр. В понедельник команда отправится в Катар на первый сбор.
Обновлено в 04:49
Футбол
Полузащитник «Анжи» Глебов перешёл в «Ростов»
Обновлено в 02:49
Футбол
Юрген Клопп: «7 очков отрыва от „Манчестер Сити“ ничего не значат»
Обновлено в 03:58
Футбол
Зобнин начал тренироваться без ограничений
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин полностью завершил восстановление после травмы мениска левого коленного сустава и приступил к тренировкам без ограничений, сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере».
Обновлено в 02:13
Футбол
Фабрегас и Головин вошли в заявку «Монако» на матч с «Марселем»
Испанец Сеск Фабрегас и россиянин Александр Головин вошли в заявку "Монако" на матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу против "Марселя", сообщает официальный Twitter монегасков.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
Ивелин Попов может перейти в «Ростов»
"Спартак" ранее сообщил о расторжении контракта с Поповым. Футболист перешёл в московский клуб из краснодарской "Кубани" в 2015 году.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Марадона успешно перенес операцию
Обновлено в 00:18
Футбол
Андрей Ещенко: «Знаю, почему у спартаковцев летели „кресты“»
У "Спартака" – шестые "кресты" за полтора года Получил травму из-за ссылки в дубль – Год назад у вас был сбор здесь же.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Барселона» интересуется Льоренте
Контракт Льоренте со «шпорами» рассчитан до 30 июня этого года, поэтому боссы «Барселоны» рассчитывают приобрести игрока за небольшую сумму.
Обновлено в 03:50
Футбол
Марселино: не боюсь увольнения из «Валенсии»
Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль признался, что не боится отставки с поста наставника испанской команды.
Обновлено в 04:37
Футбол
Тухель: «Буду спать спокойнее, если в „ПСЖ“ появится новый игрок»
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на трансферную активность клуба в январе.
Обновлено в 03:10
Футбол
«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью
"Жирона" и "Алавес" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева поля набрали 24 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, гости с 32 баллами располагаются на 4-й строчке.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол
Коноплянка намерен уйти из «Шальке»
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка намерен уйти из «Шальке».
Обновлено в 01:53