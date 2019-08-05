Футбол

«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионовREGNUM 04:38

Краснодар — Порту
сегодня
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Матч пройдёт 7 августа в Краснодаре. Команды ранее не встречались друг с другом. «Краснодар» является бронзовым призёром чемпионата России сезона 2018/19.
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