«Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт 7 августа в Краснодаре. Команды ранее не встречались друг с другом.

«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов

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