Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионовREGNUM 04:38
«Порту» в прошло сезоне выиграл серебряные медали чемпионата Португалии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Порту» сыграет первый матч с «Краснодаром» без главного тренера Сержиу Консейсау, который был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Происшествия
У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша
В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля в битумном хранилище возле ТЭЦ-22.
Обновлено в 07:48
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель
Нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с 4 января на эскалации торгового конфликта США и КНР, а также в ожидании статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:15
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский заявил, что намерен срочно переговорить с Макроном и Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам Донбасса он должен экстренно связаться с президентом Франции Эмманюулем Макроном и канцлером Германии Англелой Меркель.
Обновлено в 04:36
Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
Обновлено в 09:23
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца
Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Кино
В США составили топ-10 фильмов о Второй мировой войне
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 06:52
Технологии
На МАКС-2019 презентуют российский водородный самолёт
Инженеры установили водородный двигатель в корпус небольшого двухместного самолёта «Сигма-4» российского производства, который и покажут на МАКС-2019.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»
Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
Обновлено в 06:25
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Кино
Планы Disney переснять «Один дома» разозлили фанатов
Отмечается, что, помимо «Один дома», Disney планирует переснять «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака».
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Тюменской области током убило тысячу свиней
В Тюменской области массово погибли свиньи.
Обновлено в 06:25
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 09:14
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено в 04:29
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта
В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
Обновлено в 08:29
Политика
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией
Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
Обновлено в 10:11
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40