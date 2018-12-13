Самолет с футболистами и тренерский штабом «Краснодара» прибыл в Севилью, где проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против одноименной испанской команды.

«Краснодар» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы

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