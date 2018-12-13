Футбол
Виссам Бен-Йеддер
|5′
Виссам Бен-Йеддер
|10′
|14′
Юрий Газинский
|40′
Кристиан Рамирес
Куинси Промес
|40′
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
1
Вацлик
25
Меркадо
6
Каррису
3
Гомес
21
Промес
7
Меса
10
Банега
22
Васкес
18
Эскудеро
9
Бен-Йеддер
2 ×
12
Силва
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
33
Перейра
7
Вандерсон
85
Игнатьев
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Самолет с футболистами и тренерский штабом «Краснодара» прибыл в Севилью, где проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против одноименной испанской команды.
Матч ТВвчера в 10:11
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