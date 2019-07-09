Футбол

«Краснодар» презентовал форму на следующий сезонЧемпионат 03:00

«Краснодар» сегодня, 9 июля, вместе с компанией Puma представил форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне. Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».
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«Краснодар» представил форму на новый сезон (фото)

Советский спорт03:09

«Краснодар» представил форму на сезон 2019/20

Sportbox.RU03:22

«Краснодар» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20

Sport24.ru03:04

Новая форма «Краснодара» на сезон-2019/20. Фото

Спорт-Экспресс03:07

«Краснодар» презентовал новую форму на сезон 2019/2020

Soccer.ru03:06

ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон 2019/20

КП - Кубань03:09

«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон

Чемпионат03:00
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Политика

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В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
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Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в Instagram сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
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Обновлено вчера в 18:41
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

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Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
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Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт

Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.
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Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
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Авто

Классический Porsche 930 с двигателем Формула-1 показали в Гудвуде

Porsche 930 с двигателем, который некогда использовался в гонках Формулы-1, принял участие в гонке в Гудвуде.
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«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

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Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Политика

Иркутский губернатор попросил СК проверить мэра Нижнеудинского района

Глава Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время наводнения.
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Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
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В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
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"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
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В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Kia Cerato GT-Line появится в РФ до конца 2019 года

Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
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В Оренбурге провели вторую операцию с применением 3D-протеза

Напомним, что ко второй операции с применением 3D-протезирования специалисты стали готовится еще весной этого года.
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Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
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Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Общество

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
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Политика

Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР

Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин

Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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