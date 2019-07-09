Футбол
«Краснодар» презентовал форму на следующий сезонЧемпионат 03:00
«Краснодар» сегодня, 9 июля, вместе с компанией Puma представил форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне. Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».
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Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Технологии
«Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств
«Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Обновлено в 01:35
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Группа «Ласковый май» отказалась от концертов в Грузии
Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в Instagram сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено в 02:02
Политика
Пушков поддержал планы Госдумы отучить Грузию «плевать в колодец»
Российский сенатор Алексей Пушков оценил предложение депутатов Госдумы ввести специальные экономические меры в отношении Грузии из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт
Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.
Обновлено в 03:10
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Авто
Классический Porsche 930 с двигателем Формула-1 показали в Гудвуде
Porsche 930 с двигателем, который некогда использовался в гонках Формулы-1, принял участие в гонке в Гудвуде.
Обновлено вчера в 11:01
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Политика
Иркутский губернатор попросил СК проверить мэра Нижнеудинского района
Глава Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время наводнения.
Обновлено в 02:11
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком
В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Авто
Kia Cerato GT-Line появится в РФ до конца 2019 года
Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 08:58
Здоровье
В Оренбурге провели вторую операцию с применением 3D-протеза
Напомним, что ко второй операции с применением 3D-протезирования специалисты стали готовится еще весной этого года.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Политика
Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР
Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Хоккей
Форвард «Колорадо» Андригетто перейдет в «Авангард»
Обновлено в 01:50