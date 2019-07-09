Футбол
«Краснодар» представил необычную форму на новый сезонPravda.Ru 03:55
"Краснодар" презентовал два комплекта формы на новый сезон. Домашний выполнен в черном и зеленом цвете. При этом зеленый имеет калейдоскопическое представление.
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Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю
В Москве на неделю закроют южный участок Сокольнической линии метро из-за строительства Большой кольцевой ветки.
Обновлено в 03:35
Политика
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено в 09:39
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Политика
Толстой назвал поездку делегации РФ в ПАСЕ победой дипломатии
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, заявил о том, что состоявшаяся поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России.
Обновлено в 08:11
Спорт
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Технологии
Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder
В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
Обновлено в 02:57
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону
Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.
Обновлено в 10:32
Политика
Госдума не отменит призыв к санкциям против Грузии после слов Путина
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что нижняя палата парламента не будет отзывать свое заявление с призывом ввести меры против Грузии после слов президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.
Обновлено в 04:33
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин заявил о деградации природы и климата
В современном мире продолжается активная деградация природы и климата.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.
Обновлено в 09:09
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Экономика
Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор
Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Кино
Вышел трейлер киноадаптации «Даши-путешественницы»
В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница".
Обновлено в 08:45
Хоккей
Максим Третьяк перешел из ЦСКА в рижское «Динамо»
Напомним, что Третьяк переходил из ЦСКА в рижскую команду перед началом прошлого сезона, но по ходу регулярного чемпионата вернулся в московский клуб.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24