Футбол

«Краснодар» представил необычную форму на новый сезонPravda.Ru 03:55

"Краснодар" презентовал два комплекта формы на новый сезон. Домашний выполнен в черном и зеленом цвете. При этом зеленый имеет калейдоскопическое представление.
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«Краснодар» представил форму на новый сезон (фото)

Советский спорт03:09

ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон 2019/20

КП - Кубань03:09

Новая форма «Краснодара» на сезон 2019/2020. ФОТО

Sport.ru05:30

ФК «Краснодар» представил форму на новый сезон

Кубань 2403:42

«Краснодар» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20

Sport24.ru03:04

Новая форма «Краснодара» на сезон-2019/20. Фото

Спорт-Экспресс03:07

«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон

Чемпионат03:00
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Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю

В Москве на неделю закроют южный участок Сокольнической линии метро из-за строительства Большой кольцевой ветки.
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Политика

Курс грузинского лари обновил антирекорд

Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено в 09:39
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске

Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Политика

Толстой назвал поездку делегации РФ в ПАСЕ победой дипломатии

Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, заявил о том, что состоявшаяся поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России.
Обновлено в 08:11
Спорт

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Технологии

Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder

В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
Обновлено в 02:57
Политика

Порошенко на своем митинге устроил интерактив

На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону

Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.
Обновлено в 10:32
Политика

Госдума не отменит призыв к санкциям против Грузии после слов Путина

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что нижняя палата парламента не будет отзывать свое заявление с призывом ввести меры против Грузии после слов президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения

Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.
Обновлено в 04:33
Экономика

В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Политика

Студентке стало плохо на встрече с Путиным

Обновлено в 10:45
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт

Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась

Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
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Путин заявил о деградации природы и климата

В современном мире продолжается активная деградация природы и климата.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Екатеринбурге за пикет перед Путиным задержали депутата

Обновлено в 10:41
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.
Обновлено в 09:09
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Экономика

Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор

Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Кино

Вышел трейлер киноадаптации «Даши-путешественницы»

В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница".
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Хоккей

Максим Третьяк перешел из ЦСКА в рижское «Динамо»

Напомним, что Третьяк переходил из ЦСКА в рижскую команду перед началом прошлого сезона, но по ходу регулярного чемпионата вернулся в московский клуб.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
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