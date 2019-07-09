"Краснодар" презентовал два комплекта формы на новый сезон. Домашний выполнен в черном и зеленом цвете. При этом зеленый имеет калейдоскопическое представление.

Происшествия ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».

Транспорт Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю В Москве на неделю закроют южный участок Сокольнической линии метро из-за строительства Большой кольцевой ветки.

Политика Курс грузинского лари обновил антирекорд Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.

Политика Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Политика Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.

Политика Толстой назвал поездку делегации РФ в ПАСЕ победой дипломатии Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, заявил о том, что состоявшаяся поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России.

Спорт Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Технологии Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».

Политика Порошенко на своем митинге устроил интерактив На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.

Происшествия Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.

Политика Госдума не отменит призыв к санкциям против Грузии после слов Путина Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что нижняя палата парламента не будет отзывать свое заявление с призывом ввести меры против Грузии после слов президента Владимира Путина.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.

Политика Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.

Экономика В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом» По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Армия и оружие Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча» В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Транспорт Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Политика Путин заявил о деградации природы и климата В современном мире продолжается активная деградация природы и климата.

Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.

Политика Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.

Экономика Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.

Общество Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.

Кино Вышел трейлер киноадаптации «Даши-путешественницы» В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница".