Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезонРИА Новости 03:39

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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«Краснодар» представил форму на новый сезон (фото)

Советский спорт03:09

«Краснодар» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20

Sport24.ru03:04

Новая форма «Краснодара» на сезон-2019/20. Фото

Спорт-Экспресс03:07

ФК «Краснодар» представил форму на новый сезон

Кубань 2403:42

ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон 2019/20

КП - Кубань03:09

Новая форма «Краснодара» на сезон 2019/2020. ФОТО

Sport.ru05:30

«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон

Чемпионат03:00
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Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
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До сих пор 95% Alium принадлежали АФК «Система» Владимира Евтушенкова, банку ВТБ и менеджменту фармкомпании: партнеры купили производителя в конце 2018 г. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась в течение трех лет выкупить долю ВТБ.
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Экономика

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Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
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Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
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«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
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Что Зеленский захотел лично обсудить с Путиным

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