Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезонРИА Новости 03:39
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Марина Александрова показала редкое фото своих детей
Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Политика
Протестующие в Тбилиси не поделили место у парламента
Кроме участников акций протеста, возле парламента присутствуют полицейские.
Обновлено в 03:39
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Экономика
РФПИ с партнерами купили 28% фармацевтического холдинга Alium
До сих пор 95% Alium принадлежали АФК «Система» Владимира Евтушенкова, банку ВТБ и менеджменту фармкомпании: партнеры купили производителя в конце 2018 г. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась в течение трех лет выкупить долю ВТБ.
Обновлено в 07:37
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Общество
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Транспорт
В Москве на неделю закроют девять станций красной ветки метро
Участок Сокольнической линии московского метро от станции «Университет» до «Коммунарки» закроют с 13 по 20 июля включительно.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В лагере Приморья 20 детей заболели острой кишечной инфекцией
В летнем лагере в Лазовском районе Приморья зарегистрировали массовое заболевание острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 07:03
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
Малыш появился на свет в Майами. Для актера этот ребенок стал пятым, а для его жены — четвертым.
Обновлено в 04:47
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский заявил, что русский язык на Донбассе запрещать не будут
Президент Украины Владимир Зеленский высказался в защиту русского языка на Донбассе.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт
Метро в Мюнхене перестало работать из-за забастовки сотрудников
Движение наземного и подземного транспорта в Мюнхене ограничено, а где-то совсем прекращено из-за забастовки сотрудников Мюнхенского транспортного общества (MVG).
Обновлено в 06:43
Политика
Что Зеленский захотел лично обсудить с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 06:17
Экономика
Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 06:15
Происшествия
ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России
Европейский суд по правам человека присудил 25 875 евро Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что в полиция и суды не смогли ее защитить от домашнего насилия.
Обновлено в 07:02
Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 года
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин.
Обновлено в 07:20
Общество
Владимир Путин сегодня работает в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Владимир Путин посетит Глобальный саммит Промышленности и индуастриализации и встретится со студентами и аспирантами УрФУ.
Обновлено в 07:08
Общество
Саратов назвали одним из самых грязных городов страны
Саратов вошел в десятку самых грязных городов России.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Кино
Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя
Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
Обновлено вчера в 08:04