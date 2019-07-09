Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезонРИА Новости 03:39
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»
Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 05:43
Политика
МИД Грузии оценил решение Путина по санкциям
Президент России Владимир Путин принял единственное правильное решение, отказавшись вводить санкции против Грузии, так как заявление грузинского журналиста Георгия Габунии не должно в итоге навредить экономическому развитию страны.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Олимпийский призер пловец Маньини спас тонущего человека
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего человека на острове Сардиния.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Политика
Путин заявил об отсутствии аналогов у ракетного комплекса «Авангард»
В конце 2018 года Минобороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 11:39
Происшествия
У SSJ 100 при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности
У самолёта Sukhoi Superjet 100, который принадлежит авиакомпании «Аэрофолот», при посадке в столичном аэропорту Шереметьево сработал датчик неисправности.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Обновлено в 07:25
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
В комплектации Luxe (от 722 900 рублей) пассажирский универсал LADA Largus получил черное покрытие центральной стойки кузова и обновленный пакет Prestige, который теперь включает глубокую тонировку задней полусферы остекления (как на XRay).
Обновлено в 04:51
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Авто
За антирадары водителей в России могут отправить за решетку
Покупая новые антирадары, водители теперь рискуют здоровьем и свободой.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Транспорт
Перед прилетом Путина в Екатеринбурге бастовали водители автобусов
Работающие водители сообщили, что коллеги таким образом протестуют по причине задержки зарплаты.
Обновлено в 04:52
ЖКХ
Власти Петербурга объяснили причину «потопа» на севере города
Обновлено в 10:55
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
Политика
Миллиардер Стайер решил баллотироваться в президенты США
CBS отмечает, что согласно пресс-релизу, посвященному выдвижению Стайера, он собирается потратить $50 млн как на регистрацию избирателей, так и на усилия по импичменту Трампа.
Обновлено в 11:20
Футбол
Ресторан Месси будет бесплатно выдавать еду бедным
Принадлежащий футболисту Лионелю Месси ресторан в Аргентине начал бесплатно выдавать еду и напитки всем желающим.
Обновлено в 10:34
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Технологии
Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры
Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Авто
Hyundai анонсировала новую модель для Европы
В сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте компания Hyundai продемонстрирует новый ситикар, созданный специально для покупателей из Европы.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Кино
Deepfake заменила в «Сиянии» Джека Николсона на Джима Керри
Героем свежего видео стал Джим Керри, который заменил Джека Николсона в культовой ленте «Сияние».
Обновлено в 10:43
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Игры
Cyberpunk 2077 оптимизируют для консолей и слабых ПК
Представитель CD Projekt RED Элвин Лиу сообщил, что студия оптимизирует Cyberpunk 2077 для конфигураций актуальных консолей.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Небензя заявил, что терроризм в Сирии могли победить быстрее
"Подавить террористический интернационал в Сирии и Ираке удалось бы гораздо быстрее, если бы в адрес террористов не шли масштабные и устойчивые поставки боеприпасов", — сообщил Василий Небензя.
Обновлено в 11:21