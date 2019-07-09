Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезонРИА Новости 03:39
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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Политика
В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию
"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:06
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума
Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Курникова объяснила, почему Иглесиас на ней так и не женился
На днях Курникова дала откровенное интервью журналу The Sun, в котором объяснила, почему они с Иглесиасом не регистрируют свои отношения.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Минсельхоз заявил о массовой гибели пчел в регионах
Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел в 14 регионах, включая Татарстан.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело
Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело Ведущая и супруга Андрея Кончаловского приняла участие в провокационной фотосессии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое
Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:40
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено вчера в 16:54
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Баскетбол
«Финикс» объявил о переходе Рубио
Обновлено в 01:11
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Интернет
Появились первые отзывы тестировщиков операционной системы Huawei Hongmeng
Несколько дней назад стало известно, что Huawei набирает людей для тестирования операционной системы Hongmeng (или ArkOS).
Обновлено в 03:17
Политика
Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда
Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Футбол
Два клуба из Китая интересуются Наингголаном
Полузащитник Интера Раджа Наингголан может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции
Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Директор предприятия «Крымавтотранс» написал заявление об увольнении
Директор предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Общество
Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала
Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Общество
На Урале воспитательница детсада заставила есть ребенка обед с пола
В Свердловской области пятилетнюю девочку воспитательница в детском саду заставила съесть еду, которая предварительно побывала на полу.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено вчера в 13:15