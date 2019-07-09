Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезонРИА Новости 03:39

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
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ФК «Краснодар» представил форму на новый сезон

Кубань 2403:42

«Краснодар» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20

Sport24.ru03:04

«Вольфсбург» презентовал новую домашнюю форму

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«Краснодар» представил форму на новый сезон (фото)

Советский спорт03:09

ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон 2019/20

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Новая форма «Краснодара» на сезон-2019/20. Фото

Спорт-Экспресс03:07

«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон

Чемпионат03:00
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Политика

В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию

"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:06
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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 04:03
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума

Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Курникова объяснила, почему Иглесиас на ней так и не женился

На днях Курникова дала откровенное интервью журналу The Sun, в котором объяснила, почему они с Иглесиасом не регистрируют свои отношения.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Минсельхоз заявил о массовой гибели пчел в регионах

Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел в 14 регионах, включая Татарстан.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело

Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело Ведущая и супруга Андрея Кончаловского приняла участие в провокационной фотосессии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое

Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:40
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено вчера в 16:54
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»

Обновлено в 03:51
Баскетбол

«Финикс» объявил о переходе Рубио

Обновлено в 01:11
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Интернет

Появились первые отзывы тестировщиков операционной системы Huawei Hongmeng

Несколько дней назад стало известно, что Huawei набирает людей для тестирования операционной системы Hongmeng (или ArkOS).
Обновлено в 03:17
Политика

Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда

Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Футбол

Два клуба из Китая интересуются Наингголаном

Полузащитник Интера Раджа Наингголан может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции

Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Директор предприятия «Крымавтотранс» написал заявление об увольнении

Директор предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Общество

Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала

Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Общество

На Урале воспитательница детсада заставила есть ребенка обед с пола

В Свердловской области пятилетнюю девочку воспитательница в детском саду заставила съесть еду, которая предварительно побывала на полу.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня

В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Обновлено вчера в 13:15
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