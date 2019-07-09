Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезонРИА Новости 03:39

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон

Чемпионат03:00

«Краснодар» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20

Sport24.ru03:04

Новая форма «Краснодара» на сезон 2019/2020. ФОТО

Sport.ru05:30

ФК «Краснодар» представил форму на новый сезон

Кубань 2403:42

ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон 2019/20

КП - Кубань03:09

Новая форма «Краснодара» на сезон-2019/20. Фото

Спорт-Экспресс03:07

«Краснодар» представил форму на новый сезон (фото)

Советский спорт03:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

44-летний телеведущий Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.
Обновлено в 06:00
Общество

Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены

Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Политика

В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды

Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Транспорт

В Екатеринбурге водители автобусов объявили забастовку

Обновлено в 05:08
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Наука

Замороженный во льду Антарктиды 1,5 тысячи лет мох вернулся к жизни

Замороженный во льду Антарктиды полторы тысячи лет организм вернулся к жизни, начав новое деление клеток.
Обновлено в 03:40
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Политика

Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Обновлено 07 июля в 15:50
Хоккей

«Авангард» с помощью ребуса объявил о переходе Андригетто

Обновлено в 04:26
Политика

Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Кино

Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

Обновлено в 02:57
Финансы

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Футбол

«Зенит» подтвердил переход Сутормина

Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 05:50
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Экономика

Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Общество

Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала

Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Экономика

Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 06:15
Авто

В Великобритании продали автомобильный номер за 250 тысяч фунтов

Раритетная табличка досталась новому владельцу за 250 тыс. фунтов стерлингов (более 19 млн руб. по текущему курсу).
Обновлено в 04:20
Экономика

У компании отобрали 100 тонн пива за долги

В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

В Турции выдали ордер на задержание 176 военных

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).
Обновлено в 01:50
Экономика

MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин

Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).
Обновлено в 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное