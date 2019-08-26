Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Краснодар» предложил контракт Мануэлу Фернандешу

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 августа
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Полузащитник Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Краснодаре». По информации «СЭ», «быки» предложили 33-летнему хавбеку, находящемуся в статусе свободного агента, контракт по схеме «1+1».
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«Краснодар» предложил Фернандешу контракт по схеме «1+1»

«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.
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