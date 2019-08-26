«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.

с чего всё началось

Полузащитник Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Краснодаре». По информации «СЭ», «быки» предложили 33-летнему хавбеку, находящемуся в статусе свободного агента, контракт по схеме «1+1».

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