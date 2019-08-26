«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.

с чего всё началось

Из-за финансового фэйр-плей клуб не может приобрести на эту позицию игрока высокого класса. Поэтому "Краснодар" обратил внимание на Фернандеша, который пока находится в статусе свободного агента. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1".

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