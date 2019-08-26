Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Краснодар» предложил контракт Фернандешу

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 августа
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Из-за финансового фэйр-плей клуб не может приобрести на эту позицию игрока высокого класса. Поэтому "Краснодар" обратил внимание на Фернандеша, который пока находится в статусе свободного агента. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1".
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«Краснодар» предложил Фернандешу контракт по схеме «1+1»

«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.
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Sport.ru01:58

«СЭ»: «Краснодар» предложил Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1»

Sports.ruвчера в 16:28

«Краснодар» предложил Фернандешу контракт по схеме «1+1»

Спорт-Экспрессвчера в 16:10
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