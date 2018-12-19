Футбол

«Краснодар» предложил € 4,5 млн за хавбека АИКа Олссона
Чемпионат
13:52

«Краснодар» намерен приобрести полузащитника АИКа Кристоффера Олссона, сообщает Aftonbaldet. Российский клуб предложил за 23-летнего шведского футболиста € 4,5 млн.
Чемпионат13:52

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«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона

Матч ТВ14:45

СМИ: «Краснодар» предложил €4,5 млн за футболиста сборной Швеции Ульссона

ТАСС14:44

СМИ: «Краснодар» может купить экс-игрока лондонского «Арсенала»

Газета.Ru14:10

«Краснодар» предложил € 4,5 млн за хавбека АИКа Олссона

Чемпионат13:52

СМИ: «Краснодар» предложил АИК 4,5 миллиона евро за Олссона

Спорт-Экспресс13:30

«Краснодар» предлагает 4,5 млн евро за хавбека сборной Швеции Ольссона

Sports.ru14:36

«Краснодар» рассматривает подписание лучшего футболиста чемпионата Швеции

Sport24.ru14:11
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
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Шведский футболист, полузащитник клуба АИК и сборной Швеции.
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