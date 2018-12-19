Футбол

«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона
Матч ТВ
14:45

Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона. В этом году Ольссон провел за АИК 40 матчей и забил семь голов. Также на счету игрока пять матчей за сборную Швеции.
Матч ТВ14:45

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«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона

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СМИ: «Краснодар» предложил €4,5 млн за футболиста сборной Швеции Ульссона

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Газета.Ru14:10

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Sport24.ru14:11
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
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