Футбол
ФК «Краснодар» предложил €9 млн за португальского игрока «Морейренсе»Известия 09:40
Российский футбольный клуб «Краснодар» предложил за трансфер португальского футболиста «Морейренсе» Шикинью €9 млн.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:30, Ашберн
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Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
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Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
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Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
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