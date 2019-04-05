Футбол

ФК «Краснодар» предложил €9 млн за португальского игрока «Морейренсе»Известия 09:40

Российский футбольный клуб «Краснодар» предложил за трансфер португальского футболиста «Морейренсе» Шикинью €9 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Краснодар» предложил 9 миллионов евро за хавбека «Морейренсе» Чикинью

Спорт-Экспресс08:52

«Краснодар» предложил 9 миллионов евро за португальского игрока

Sport.ru08:28

СМИ: «Краснодар» готов заплатить 9 млн евро за полузащитника «Бенфики»

Советский спорт08:16

«Краснодар» предложил 9 млн евро за португальского полузащитника Шикинью

Sport24.ru08:01

«Краснодар» предложил € 9 млн за полузащитника «Морейренсе»

Чемпионат07:44

СМИ: «Краснодар» предложил 9 миллионов евро за Шикинью

Матч ТВ08:32

«Краснодар» предложил 9 млн за игрока «Морейренсе» Шикинью

Sports.ru07:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:30, Ашберн
Футбол

Президент «Барселоны»: «Было бы здорово вернуть Гвардиолу»

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказался по поводу возможного возвращения в клуб Хосепа Гвардиолы.
Обновлено в 09:48
Политика

Эрдоган счел сделку по С-400 с Россией выгоднее покупки Patriot у США

США убеждают Турцию отказаться от российских комплексов в пользу Patriot. Анкара подчеркивает, что американские ЗРК стоят дороже.
Обновлено в 09:35
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Космос

Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды

Тяжелые металлы, железо и никель, позволили фрагменту погибшей планеты пережить разрушение планетной системы, заявляют астрономы Уорикского университета (Великобритания) в журнале Science.
Обновлено вчера в 14:00
Путешествия

Федор Конюхов не успел вовремя добраться до мыса Горн

Обновлено в 10:19
Происшествия

На базе морской авиации в США произошла стрельба

В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Общество

Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:41
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Политика

В Кремле ответили на предложение Трампа о разоружении

"Любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания и заслуживает высокой оценки", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Обновлено в 05:53
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»

Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия

Для убивших инвалида подростков попросили почти 10 лет колонии

Прокурор потребовал приговорить каждого из подростков к 9 годам и 9 месяцам колонии.
Обновлено в 07:31
Энергетика

Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Авто

В двух столицах рынок автомобилей с пробегом снизился на 8%

Обновлено в 09:47
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси

Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Политика

Москва использует RT и Sputnik для влияния на Украину – Волкер

Россия прибегает к различным методам воздействия на ситуацию на Украине, в частности использует свои международные медиа и кибератаки.
Обновлено в 09:58
Общество

Алексей Цыденов: «Бурятия построит самые лучшие очистные на Байкале»

Бурятия построит самые лучшие очистные сооружения на Байкале, заменив устаревшие, заявил глава региона Алексей Цыденов сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:39
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Авто

Новая Audi TT может стать электромобилем

В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Илан Шор изводил Жасмин своей ревностью

По словам поп-дивы, до свадьбы избранник изводил ее своей ревностью.
Обновлено в 05:18
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Политика

Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное