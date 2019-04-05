Футбол

«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»Soccer.ru 08:19

Зарубежная пресса сообщает, что «Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Морейренсе» Шикинью. Отмечается, что российский клуб предложил за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро. 50% прав на хавбека принадлежат «Бенфике», из которой игрок перешел в «Морейренсе» летом 2018 года.
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