Футбол
СМИ: «Краснодар» предложил €9 млн за португальского футболиста «Морейренсе»RT на русском 08:07
По информации португальской прессы, «Краснодар» предпринял попытку укрепить среднюю линию команды игроком «Морейренсе» Шикинью. Как сообщает A Bola, «Краснодар» сделал предложение в размере €9 млн португальскому «Морейренсе» за переход полузащитника Шикинью, известного также как Франциско Мачадо.
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Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
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Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Авто
Опубликованы фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy
На Шанхайском автосалоне будет представлен бюджетный седан от японской компании Nissan.
Обновлено в 00:54
Авто
Hyundai может перекупить завод Ford в России
Hyundai входит в список компаний, претендующих на покупку российских заводов американской компании, которая объявила о прекращении продаж и производства легковых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 08:30
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика
Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.
Обновлено в 06:21
Авто
Еврокомиссия обвинила крупные автоконцерны в картельном сговоре
Ведущие мировые автомобилестроительные концерны BMW, Daimler и Volkswagen обвинены Еврокомиссией (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
В Ливии начался военный переворот
Обновлено в 08:09
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Дзержинске исследуют воздух после взрыва на заводе
Специалисты Управления Роспотребнадзора незамедлительно организовали отбор проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки в районе улицы Ленинградской.
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Нефтяники и правительство не договорились о ценах на топливо
Напомним, в ноябре нефтяники заключили соглашение в властями и пообещали заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года.
Обновлено 03 апреля в 04:52
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Происшествия
Саратовец изнасиловал молодую гостью. Вынесен приговор
После торжества гостья отправилась домой вместе с именинником, который по пути повалил ее на землю и, угрожая убийством, изнасиловал.
Обновлено в 08:19
Музыка
Death Grips выступят на фестивале «Боль»
Обновлено в 08:11
Финансы
Всемирный банк предрекает Белоруссии рецессию
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по росту белорусской экономики в 2019—2021 годах и не исключает рецессии в случае отсутствия компенсации выпадающих доходов из-за реализации налогового маневра в нефтяной сфере России.
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Политика
В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах
Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Путешествия
Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Здоровье
Больница на Урале с 12 тыс. пациентов перешла на работу по принципам «бережливости»
Центральная районная больница города Камышлов, за которой закреплено 12 тыс. пациентов, начала работать по принципам "бережливости", сообщает в пятницу Министерство здравоохранения Свердловской области.
Обновлено в 07:35