Футбол

СМИ: «Краснодар» предложил €9 млн за португальского футболиста «Морейренсе»RT на русском 08:07

По информации португальской прессы, «Краснодар» предпринял попытку укрепить среднюю линию команды игроком «Морейренсе» Шикинью. Как сообщает A Bola, «Краснодар» сделал предложение в размере €9 млн португальскому «Морейренсе» за переход полузащитника Шикинью, известного также как Франциско Мачадо.
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СМИ: «Краснодар» предложил 9 миллионов евро за хавбека «Морейренсе» Чикинью

Спорт-Экспресс08:52

«Краснодар» предложил € 9 млн за полузащитника «Морейренсе»

Чемпионат07:44

СМИ: «Краснодар» готов заплатить 9 млн евро за полузащитника «Бенфики»

Советский спорт08:16

«Краснодар» предложил 9 млн евро за португальского полузащитника Шикинью

Sport24.ru08:01

СМИ: «Краснодар» предложил 9 миллионов евро за Шикинью

Матч ТВ08:32

«Краснодар» предложил 9 миллионов евро за португальского игрока

Sport.ru08:28

«Краснодар» предложил 9 млн за игрока «Морейренсе» Шикинью

Sports.ru07:01
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Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Авто

Опубликованы фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy

На Шанхайском автосалоне будет представлен бюджетный седан от японской компании Nissan.
Обновлено в 00:54
Авто

Hyundai может перекупить завод Ford в России

Hyundai входит в список компаний, претендующих на покупку российских заводов американской компании, которая объявила о прекращении продаж и производства легковых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 08:30
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика

Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет

Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.
Обновлено в 06:21
Авто

Еврокомиссия обвинила крупные автоконцерны в картельном сговоре

Ведущие мировые автомобилестроительные концерны BMW, Daimler и Volkswagen обвинены Еврокомиссией (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В Ливии начался военный переворот

Обновлено в 08:09
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Дзержинске исследуют воздух после взрыва на заводе

Специалисты Управления Роспотребнадзора незамедлительно организовали отбор проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки в районе улицы Ленинградской.
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Нефтяники и правительство не договорились о ценах на топливо

Напомним, в ноябре нефтяники заключили соглашение в властями и пообещали заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года.
Обновлено 03 апреля в 04:52
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Происшествия

Саратовец изнасиловал молодую гостью. Вынесен приговор

После торжества гостья отправилась домой вместе с именинником, который по пути повалил ее на землю и, угрожая убийством, изнасиловал.
Обновлено в 08:19
Музыка

Death Grips выступят на фестивале «Боль»

Обновлено в 08:11
Финансы

Всемирный банк предрекает Белоруссии рецессию

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по росту белорусской экономики в 2019—2021 годах и не исключает рецессии в случае отсутствия компенсации выпадающих доходов из-за реализации налогового маневра в нефтяной сфере России.
Обновлено в 06:05
Политика

В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах

Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Путешествия

Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок

Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Здоровье

Больница на Урале с 12 тыс. пациентов перешла на работу по принципам «бережливости»

Центральная районная больница города Камышлов, за которой закреплено 12 тыс. пациентов, начала работать по принципам "бережливости", сообщает в пятницу Министерство здравоохранения Свердловской области.
Обновлено в 07:35
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