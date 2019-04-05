Футбол

«Краснодар» предложил 9 млн евро за игрока «Морейренсе»Евро-футбол.ру 10:57

Полузащитник "Морейренсе" Шикинью может перебраться в "Краснодар". Как сообщает A Bola, "быки" уже сделали предложение в размере 9 миллионов евро.
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СМИ: «Краснодар» предложил 9 миллионов евро за хавбека «Морейренсе» Чикинью

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СМИ: «Краснодар» предложил 9 миллионов евро за Шикинью

Матч ТВ08:32

«Краснодар» предложил 9 миллионов евро за португальского игрока

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«Краснодар» предложил 9 млн евро за португальского полузащитника Шикинью

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«Краснодар» предложил € 9 млн за полузащитника «Морейренсе»

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СМИ: «Краснодар» готов заплатить 9 млн евро за полузащитника «Бенфики»

Советский спорт08:16

«Краснодар» предложил 9 млн за игрока «Морейренсе» Шикинью

Sports.ru07:01
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