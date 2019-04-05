Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за игрока «Морейренсе»Евро-футбол.ру 10:57
Полузащитник "Морейренсе" Шикинью может перебраться в "Краснодар". Как сообщает A Bola, "быки" уже сделали предложение в размере 9 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Госдума отреагировала на слова польского генерала об ударе по РФ
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Швейцария представит интересы США в Венесуэле
США и Швейцария договорились о том, что Берн будет представлять интересы Вашингтона в Венесуэле в связи со свертыванием американского посольства в Каракасе, пишет в пятницу, 5 апреля, Reuters.
Обновлено в 14:06
Политика
В Венесуэле снова ждут российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
В МИД РФ сообщили об усилении контроля боевиков над сирийским Идлибом
Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, к сожалению, захватывают контроль в демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе.
Обновлено в 14:45
Космос
Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
Обновлено в 09:41
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Политика
В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Экс-жена Марата Башарова рассказала, как о ней заботится маленький сын
Елизавета души не чает в малыше. Двухлетний сын Марата Башарова остался жить со своей мамой.
Обновлено в 09:02
Технологии
Более 70% россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно
Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются Интернетом.
Обновлено в 10:09
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Футбол
Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»
В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте.
Обновлено в 13:40
Кино
В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»
Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Кино
Джаред Лето поделился кадрами со съёмок нового фильма Marvel
Американский исполнитель и актёр Джаред Лето поделился с поклонниками в Instagram первыми кадрами со съёмок нового фильма Marvel "Морбиус, живой вампир".
Обновлено в 08:02
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского
Обновлено в 12:14
Политика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено в 12:56
Футбол
Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКА
Обновлено в 14:29
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Авто
Евросоюз обвинил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил компанию BMW и концерны Daimler и Volkswagen в сговоре с целью задержать или блокировать внедрение технологии очистки выхлопных газов.
Обновлено в 08:30
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 11:09