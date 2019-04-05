«Краснодар» предложил 9 млн евро за игрока «Морейренсе»Евро-футбол.ру 10:57

Полузащитник "Морейренсе" Шикинью может перебраться в "Краснодар". Как сообщает A Bola, "быки" уже сделали предложение в размере 9 миллионов евро.

Политика Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану» Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.

Политика Швейцария представит интересы США в Венесуэле США и Швейцария договорились о том, что Берн будет представлять интересы Вашингтона в Венесуэле в связи со свертыванием американского посольства в Каракасе, пишет в пятницу, 5 апреля, Reuters.

Политика В Венесуэле снова ждут российских военных Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».

Шоу-бизнес Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Хоккей ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Армия и оружие В МИД РФ сообщили об усилении контроля боевиков над сирийским Идлибом Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, к сожалению, захватывают контроль в демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе.

Космос Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.

Авто Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Происшествия Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.

Политика В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Шоу-бизнес Экс-жена Марата Башарова рассказала, как о ней заботится маленький сын Елизавета души не чает в малыше. Двухлетний сын Марата Башарова остался жить со своей мамой.

Технологии Более 70% россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются Интернетом.

Происшествия Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Футбол Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере» В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте.

Кино В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора» Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.

Кино Джаред Лето поделился кадрами со съёмок нового фильма Marvel Американский исполнитель и актёр Джаред Лето поделился с поклонниками в Instagram первыми кадрами со съёмок нового фильма Marvel "Морбиус, живой вампир".

Политика Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.

Общество Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Политика Путин одобрил пять новых налогов Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.

Экономика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.

Авто Евросоюз обвинил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил компанию BMW и концерны Daimler и Volkswagen в сговоре с целью задержать или блокировать внедрение технологии очистки выхлопных газов.