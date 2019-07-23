Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»Metaratings 13:49
«Краснодар» намерен побороться за полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабеллу. Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
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В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
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Ученые обнаружили, что выражаемые слушателями положительные эмоции действительно делают шутку смешнее.
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Экономика
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