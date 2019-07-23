Футбол

«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»Metaratings 13:49

«Краснодар» намерен побороться за полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабеллу. Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
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«Краснодар» предложил 10 млн евро за полузащитника «Сент-Этьена» Кабеллу

Sport24.ru13:30

«Краснодар» приготовил 10 миллионов евро для хавбека «Сент-Этьена»

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СМИ: «Краснодар» близок к приобретению полузащитника «Сент-Этьена»

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Спорт-Экспресс14:20

«Краснодар» готов заплатить более € 10 млн за хавбека «Сент-Этьенна» Кабелла

Чемпионат14:02

«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»

Metaratings13:49
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