Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»Metaratings 13:49
«Краснодар» намерен побороться за полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабеллу. Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено в 08:54
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Наука
Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено в 17:17
Игры
В Origin распродают шутеры со скидками до 85%
Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 18:03
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Авто
Haval планирует получить льготы в России
Дедлайн подписания СПИКов с автопроизводителями истёк 1 июля и большинство компаний успели согласовать условия и заключить соглашения, которые предоставляют льготы в обмен на инвестиции в развитие производства в России.
Обновлено в 09:58
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Обновлено в 18:28
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Политика
Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Наука
Ученые: Закадровый смех действительно делает шутку смешнее
Ученые обнаружили, что выражаемые слушателями положительные эмоции действительно делают шутку смешнее.
Обновлено в 14:02
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Наука
Антарктида – континент, где обитают таинственные чудовища
Значительно позже выяснилось, что с чудовищами встречались позднее и другие полярники, но предпочитали молчать, боясь отправиться в психиатрические клиники.
Обновлено в 14:15
Экономика
Орешкин: Россию в 2021 году ждет взрыв проблемы с закредитованностью
Вопрос закредитованности граждан окажет негативное влияние на российскую экономику.
Обновлено 21 июля в 15:32
Авто
Покупателям юбилейных Bentley Mulsanne подарят коллекционные футляры для ключей
Все 100 кейсов будет переданы покупателям седанов Mulsanne в юбилейной версии W.O. Edition by Mulliner.
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Общество
Минпромторг: Пиво останется в списке алкогольной продукции
Речь идет о том, что регулирование для таких напитков, как пиво и вино, должно отличаться от того регулирования, которое действует в отношении крепкого спиртного, пояснил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 15:41
Наука
Предложен метод создания высокоэффективных нейронных сетей
Российский ученый предложил использовать этот эффект для создания высокоэффективных нейронных сетей с увеличенным набором возможностей.
Обновлено в 11:26
Общество
«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»
В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.
Обновлено в 17:01
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками
Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено в 16:33
Происшествия
В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами
Обновлено в 17:22