Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»Metaratings вчера в 13:49
«Краснодар» намерен побороться за полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабеллу. Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
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Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники
"Кинжал" для "Арматы" Со времен СССР технику Сухопутных войск и ВДВ оснащают тремя типами скорострельных пушек.
Обновлено в 01:00
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено вчера в 13:25
Наука
В Британии археологи нашли могилу прообраза реального Астерикса
Ученые археологи из Британии обнаружили в Сассексе могилу галльского борца против римлян легендарного Астерикса.
Обновлено в 00:24
Политика
ЦИК Украины обновил данные об итогах выборов в Раду
Напомним, выборы в украинскую Раду прошли 21 июля.
Обновлено 22 июля в 18:55
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Космос
СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи
Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 00:35
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Армия и оружие
Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Специалисты установили, что импортная водка крепче российской
Исследования специалистов из Казанского национального исследовательского технологического университета показали, что импортная водка крепче российской.
Обновлено в 00:58
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 09:54
Культура
В Минкультуры поддержали исключение возрастной категории «0+»
Министерство культуры поддерживает инициативу исключения возрастной категории «0+», которая распространяется на кино- и анимационные фильмы.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 08:09
Наука
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад
Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено 22 июля в 11:36
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено вчера в 17:17
Здоровье
В Прикамье нарушали права пожилых людей на охрану здоровья и медпомощь
В ведомстве указали, в частности, на отсутствие между медиками взаимодействия, которое должно быть для проведения диагностики, реабилитации пожилых пациентов.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Госдума продлевает «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года
Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Летнюю резиденцию Черчилля сдадут в аренду
Обновлено в 01:04
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено вчера в 08:54