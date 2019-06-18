Футбол

«Краснодар» поздравил Комличенко с рождением сынаМатч ТВ 08:02

Нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко стал отцом. Российского футболиста поздравил «Краснодар», воспитанником которого он является.
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