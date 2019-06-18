Футбол
«Краснодар» поздравил Комличенко с рождением сынаМатч ТВ 08:02
Нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко стал отцом. Российского футболиста поздравил «Краснодар», воспитанником которого он является.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Футбол
Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»
Обновлено в 13:50
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку
В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
Обновлено в 10:22
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Здоровье
Медики рассказали, чем опасны кондиционеры
В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово
Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Хоккей
«Сан-Хосе» обменял защитника Брауна в «Филадельфию»
32-летний хоккеист был обменян на несколько драфт-пиков.
Обновлено в 13:45
Политика
Трамп решил назначить нового главу Пентагона
Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Экономика
Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва
Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено в 12:42
Общество
Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Ирина Шейк совершила «стильную» прогулку с дочкой по Нью-Йорку
Супермодель Ирина Шейк решила совершить «стильную прогулку» по Нью-Йорку.
Обновлено в 09:20
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Юбилей легенды: автомат Калашникова приняли на вооружение 70 лет назад
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Политика
Меркель назвала дату проведения встречи «Нормандского формата»
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о назначении встречи советников лидеров стран «Нормандского формата» на следующий месяц.
Обновлено в 08:25
Транспорт
Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев
Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Музыка
Пугачева даст второй юбилейный концерт
Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.
Обновлено в 13:40
Экономика
Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России
«По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.
Обновлено в 11:43
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Религия
Мэр Екатеринбурга назвал обсуждаемые адреса площадок для храма
Власти Екатеринбурга детально обсуждают с архитекторами четыре адреса, предложенных для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 11:20
Баскетбол
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Обновлено в 11:16
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично подтвердила роман с Константином Богомоловым
Фото было сделано во время публичного мероприятия – фестиваля «Кинотавр», где Собчак и Богомолов появились вместе.
Обновлено в 06:37
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19