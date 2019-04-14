Футбол

«Динамо» и «Краснодар» разошлись миром в матче РПЛГазета.Ru 08:55

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:1. Счет в матче открыло "Динамо", забил Евгений Марков с передачи Жоазиньо на 77-й минуте.
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