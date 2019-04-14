«Динамо» и «Краснодар» разошлись миром в матче РПЛГазета.Ru 08:55

"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:1. Счет в матче открыло "Динамо", забил Евгений Марков с передачи Жоазиньо на 77-й минуте.

«Динамо» и «Краснодар» разошлись миром в матче РПЛ

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