Футбол
«Краснодар» потерпел поражение от «Урала» в контрольном матчеRT на русском 14:08
В контрольном матче, который состоялся в австрийском Лебринге, клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» уступил «Уралу» со счётом 0:2. Забитыми мячами в составе коллектива из Екатеринбурга отметились полузащитник Рафал Аугустыняк и нападающий Андрей Панюков.
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