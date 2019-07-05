Футбол

«Краснодар» потерпел поражение от «Урала» в контрольном матчеRT на русском 14:08

В контрольном матче, который состоялся в австрийском Лебринге, клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» уступил «Уралу» со счётом 0:2. Забитыми мячами в составе коллектива из Екатеринбурга отметились полузащитник Рафал Аугустыняк и нападающий Андрей Панюков.
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«Краснодар» уступил «Уралу» в Австрии

Sport24.ru13:42

ФК «Краснодар» проиграл «Уралу» в контрольном матче

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«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче

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«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче

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«Краснодар» уступил «Уралу в товарищеском матче

Кубанские новости13:34

Сегодня «Краснодар» сыграет контрольный матч с «Уралом»

Bobsoccer04:25
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