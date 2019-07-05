В контрольном матче, который состоялся в австрийском Лебринге, клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» уступил «Уралу» со счётом 0:2. Забитыми мячами в составе коллектива из Екатеринбурга отметились полузащитник Рафал Аугустыняк и нападающий Андрей Панюков.

«Краснодар» потерпел поражение от «Урала» в контрольном матче

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