Футбол
«Краснодар» поставил клубный рекорд по продаже абонементовSport24.ru 03:51
«Краснодар» сообщил о рекордных продажах абонементов на сезон-2019/20. На данный момент «быки» уже продали 11 650 абонементов, что является лучшим достижением в истории клуба.
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Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Происшествия
ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»
Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Спорт
Сочи подал заявку на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Международная федерация бобслея и скелетона назвала список претендентов на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону 2024 года.
Обновлено в 05:52
Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено 06 июля в 13:50
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Кино
Паулина Андреева сыграет жену Виктора Цоя
В главных ролях - Евгений Цыганов ("Оттепель", "Метровое озеро", "Космос как предчувствие"), шоумен Игорь Верник ("Все о мужчинах", "Ночные стражи"), Марина Спивак ("Нелюбовь"), Михаил Тройник ("Метод", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").
Обновлено в 06:54
Культура
Вышла вторая часть «Эпидемии» с Антоном Красовским
В YouTube на канале «RT на русском» опубликована вторая часть документального проекта «Эпидемия» с директором фонда «СПИД.Центр» Антоном Красовским.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил
Обновлено в 01:21
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Баскетбол
«Химки» подписали контракт с защитником Бертансом
"Химки" подписали двухлетний контракт с латвийским защитником Дайрисом Бертансом, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:10
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Жена Тымчука подтвердила версию о самоубийстве нардепа
Дмитрий Тымчук застрелился на глазах у своей гражданской жены.
Обновлено в 07:30
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
Сын Хаджи и «Спартак». Янис сильно рискует
«Красно-белые» рискуют деньгами, но делают современную ставку на техничного игрока. О судьбе Яниса – на «Соккер.ру».
Обновлено в 06:00
Игры
Игроки Mortal Kombat 11 используют баг, чтобы снимать потрясающие скриншоты
Несколько месяцев назад игроки Mortal Kombat 11 обнаружили баг, который, в отличие от большинства багов, не ухудшает, а улучшает игру.
Обновлено в 03:12
Авто
7 больших плюсов и 5 относительных минусов Cadillac Escalade
Среди тяжелых кроссоверов Escalade занимает особое место благодаря своему происхождению. Он не хуже и не лучше конкурентов.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом
Известная певица Мэрайя Кэри приняла участие в популярном спортивном челлендже с бутылкой, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:48