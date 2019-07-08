Футбол

«Краснодар» поставил клубный рекорд по продаже абонементовSport24.ru 03:51

«Краснодар» сообщил о рекордных продажах абонементов на сезон-2019/20. На данный момент «быки» уже продали 11 650 абонементов, что является лучшим достижением в истории клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» побил рекорд по количеству проданных абонементов на предстоящий сезон

Советский спорт04:22

«Краснодар» продал рекордное количество абонементов на предстоящий сезон

ТАСС04:03

«Краснодар» поставил клубный рекорд по продаже абонементов

Sport24.ru03:51

«Краснодар» продал 11 650 абонементов на сезон. Это рекорд клуба

Sports.ru05:20

«Краснодар» объявил о рекордных продажах абонементов

Чемпионат04:21

«Краснодар» установил рекорд по продажам клубных абонементов

Матч ТВ04:04

ФК «Краснодар» поставил клубный рекорд по продаже абонементов

Кубанские новости04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Происшествия

ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Спорт

Сочи подал заявку на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону

Международная федерация бобслея и скелетона назвала список претендентов на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону 2024 года.
Обновлено в 05:52
Политика

Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Общество

Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев

Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено 06 июля в 13:50
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Кино

Паулина Андреева сыграет жену Виктора Цоя

В главных ролях - Евгений Цыганов ("Оттепель", "Метровое озеро", "Космос как предчувствие"), шоумен Игорь Верник ("Все о мужчинах", "Ночные стражи"), Марина Спивак ("Нелюбовь"), Михаил Тройник ("Метод", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов").
Обновлено в 06:54
Культура

Вышла вторая часть «Эпидемии» с Антоном Красовским

В YouTube на канале «RT на русском» опубликована вторая часть документального проекта «Эпидемия» с директором фонда «СПИД.Центр» Антоном Красовским.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил

Обновлено в 01:21
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Баскетбол

«Химки» подписали контракт с защитником Бертансом

"Химки" подписали двухлетний контракт с латвийским защитником Дайрисом Бертансом, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:10
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Происшествия

Жена Тымчука подтвердила версию о самоубийстве нардепа

Дмитрий Тымчук застрелился на глазах у своей гражданской жены.
Обновлено в 07:30
Авто

Японцы спят и работают в каршеринговых авто

Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол

Сын Хаджи и «Спартак». Янис сильно рискует

«Красно-белые» рискуют деньгами, но делают современную ставку на техничного игрока. О судьбе Яниса – на «Соккер.ру».
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Петербурге закрыли кафе из-за массового отравления шавермой

Обновлено в 05:01
Игры

Игроки Mortal Kombat 11 используют баг, чтобы снимать потрясающие скриншоты

Несколько месяцев назад игроки Mortal Kombat 11 обнаружили баг, который, в отличие от большинства багов, не ухудшает, а улучшает игру.
Обновлено в 03:12
Авто

7 больших плюсов и 5 относительных минусов Cadillac Escalade

Среди тяжелых кроссоверов Escalade занимает особое место благодаря своему происхождению. Он не хуже и не лучше конкурентов.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

Известная певица Мэрайя Кэри приняла участие в популярном спортивном челлендже с бутылкой, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное