"Краснодар" победил "Порту" (3:2) в ответном выездном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с "Олимпиакосом". На официальном канале "быков" в YouTube появилось видео того, как игроки и тренеры команды радовались победе над "драконами".

«Краснодар» показал видео из раздевалки после победы над «Порту»

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