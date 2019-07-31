Футбол

«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»Sportbox.RU 01:37

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«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в матче 4-го тура чемпионата России.
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