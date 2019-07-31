Футбол
«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»Sportbox.RU 01:37
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Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Трамп заявил о планах по сокращению оборонного бюджета США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем планирует обязательно сокращать оборонный бюджет страны.
Обновлено в 01:10
Общество
Заброшенную больницу в Зеленой роще реконструируют за 1,5 миллиарда
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что реконструкция больницы в Зеленой рощи обойдется в 1-1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:14
Общество
Reuters: В Китае запретили мусульманам демонстрацию религии
Reuters называет происходящее продолжением кампании по унификации всех проявлений религии, начатой в Китае в 2016 году.
Обновлено в 02:55
Экономика
Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России
При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.
Обновлено в 04:04
Здоровье
Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками
Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
Кличко опубликовал видеообращение к Зеленскому
Киевский мэр Виталий Кличко записал видеообращение с призывом к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором комментирует заявление руководителя президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Более 200 гектаров леса сгорели на юге Франции
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган ищет няню. Снова
Стоит сказать, что няню семья Виторганов ищет уже не в первый раз.
Обновлено вчера в 08:57
Музыка
Умер лос-анджелесский продюсер Ras G
Американский хип-хоп-продюсер и диджей Грегори Шортер-младший, более известный под псевдонимом Ras G, скончался 29 июля 2019 года в возрасте 39 лет.
Обновлено вчера в 03:59
Путешествия
Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму
Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Футбол
Кин отказал «Арсеналу» из-за Эмери
Нападающий туринского "Ювентуса" Мойзе Кин не перейдет в лондонский "Арсенал", утверждает Daily Mail.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
США проведут исследование российской Арктики для нужд армии
Отмечается, что цель этих исследований – улучшение способности коммерческого сектора по всему миру «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации».
Обновлено в 02:15
Общество
Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Общество
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
На Невском проспекте BMW прилег на бок
ДТП случилось неподалеку от Гостиного двора. "Чудеса на виражах, BMW на Невском проспекте прилег на двери", - рассказали свидетели аварии.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Москве ограбили визажиста-андрогина Игоря Жимжима
В Москве неизвестные ограбили визажиста-андрогина Игоря Жимжима, пишет "Московский комсомолец".
Обновлено в 03:27
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Минобороны Польши раскритиковало празднование Второй мировой войны вместе с Германией
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации совместных мероприятий с немцами в честь годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Польское телевидение.
Обновлено в 03:50
Здоровье
На Кубани рекордно снизилась младенческая смертность
Обновлено в 01:53