Футбол
«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»Матч ТВ 01:37
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Футбольный клуб «Краснодар» принял у себя дома дебютанта Премьер-лиги «Сочи»
Московский Комсомолец01:30
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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