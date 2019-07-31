«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в матче 4-го тура чемпионата России.

«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»

Спорт день за днем

Политика Зеленский сделал бывшего портного с недвижимостью в РФ губернатором Черкасской области По данным «Украинской правды» Шевченко родился в 1972 году в селе Деньги Черкасской области.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Политика Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа» Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Политика Вокруг Белого дома появится четырехметровая ограда Администрация президента США Дональда Трампа приступила к строительству стены вокруг Белого дома.

Здоровье Выявлены снижающие давление напитки Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.

Происшествия Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.

Политика Врио главы Калмыкии призвал Путина решить проблему с водой в регионе Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил российского президента Владимира Путина оказать помощь в поэтапном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой.

Политика Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири "Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Политика Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Политика Порошенко заявил, что не собирается прятаться за границей Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен прятаться за границей.

Политика Лавров заявил об усилении практической кооперации России и АСЕАН «Уплотняется практическая кооперация между Россией и АСЕАН — открываются новые перспективные направления, успешно реализуются совместные взаимовыгодные проекты», — добавил Лавров.

Авто Changan объявил российские цены на кроссовер CS35 Plus Представители российского отделения китайской компании Changan раскрыли цены на новую модель CS35 Plus, продажи которой в России начнутся уже 5 августа.

Экономика Росстат опубликовал данные о росте бедности в России Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.

Происшествия Теракт предотвратили в Татарстане Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Здоровье Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров Число алкоголиков и любителей попоек среди пожилых жителей Соединенных Штатов оказалось неожиданно высоким.

Футбол Фелиш: хотел бы стать новым Роналду Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш признался, что хотел бы быть похожим на форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштуану Роналду.