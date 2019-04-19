Футбол
«Краснодар» показал, как команда готовится к матчу с «Зенитом»Soccer.ru 04:04
"Краснодар" опубликовал видео с подготовкой к матчу 24-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча на стадионе "Краснодар" состоится 20 апреля.
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Политика
Лукашенко отверг компромиссы в вопросе суверенитета Белоруссии
Белоруссия не готова к компромиссам в вопросах суверенитета и безопасности, заявил президент страны Александр Лукашенко в послании Национальному собранию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Футбол
Адвокат Кокорина заявил, что игрока выматывают заседания суда
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер
Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 04:08
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Авто
УАЗ готовит оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод готовит к выходу на рынок новую модификацию внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено в 05:30
Авто
Как сэкономить на кузовном ремонте — полузабытый способ
Вдобавок любая шпаклевка дает усадку.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Брянец накопил на квартиру 1,5 млн рублей и случайно сжег их
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Накануне в результате несчастного случая в одном из детских садов погиб четырехлетний мальчик: он просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 04:13
Общество
Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов
Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы
Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Прием в краевой перинатальный центр в Чите ограничен из-за вируса
Прием новых пациентов в краевой перинатальный центр в Чите временно ограничили в связи со случаем респираторно-синцитиальной вирусной инфекции.
Обновлено в 01:12
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
В Минстрое обратили внимание на ряд нюансов при переходе на эскроу
Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин обратил внимания на ряд технических нюансов, с которыми необходимо разобраться до перехода на эскроу-счета 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:00
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Экономика
Россия просит ЕЭК отменить упрощенную процедуру импорта сахара
Министерство финансов России обратилось в Евразийскую экономическую комиссию (орган, отвечающий функционирование и развитие Евразийского экономического союза) с просьбой отменить упрощенную процедуру на ввоз в ЕАЭС белого сахара, сообщает РБК.
Обновлено в 03:50