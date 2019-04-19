«Краснодар» показал, как команда готовится к матчу с «Зенитом»Soccer.ru 04:04

"Краснодар" опубликовал видео с подготовкой к матчу 24-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча на стадионе "Краснодар" состоится 20 апреля.

«Краснодар» показал, как команда готовится к матчу с «Зенитом»

Политика Лукашенко отверг компромиссы в вопросе суверенитета Белоруссии Белоруссия не готова к компромиссам в вопросах суверенитета и безопасности, заявил президент страны Александр Лукашенко в послании Национальному собранию.

Армия и оружие В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия В Севастополе обрушилась парковка с машинами В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.

Политика Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.

Экономика Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.

Транспорт Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Происшествия В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Авто УАЗ готовит оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей Ульяновский автозавод готовит к выходу на рынок новую модификацию внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».

Политика Россия запретила экспортировать нефть на Украину Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.

Происшествия ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.

Происшествия В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду Накануне в результате несчастного случая в одном из детских садов погиб четырехлетний мальчик: он просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.

Общество Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Политика Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.

Происшествия В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт» В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.

Здоровье Прием в краевой перинатальный центр в Чите ограничен из-за вируса Прием новых пациентов в краевой перинатальный центр в Чите временно ограничили в связи со случаем респираторно-синцитиальной вирусной инфекции.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Экономика В Минстрое обратили внимание на ряд нюансов при переходе на эскроу Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин обратил внимания на ряд технических нюансов, с которыми необходимо разобраться до перехода на эскроу-счета 1 июля текущего года.

Экономика Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.